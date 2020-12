Guille Rosas, un lateral derecho de largo recorrido

En octubre, en el derbi ante el Oviedo, dispuso de sus primeros minutos con el primer equipo del Sporting. Y un par de semanas después se asentaba como titular en el lateral derecho para Gallego. El pasado lunes jugó ante el Leganés el partido completo, en la última cita de 2020 del Sporting de Gallego, y de nuevo como pieza indispensable.

El paso de Bogdan al primer equipo le dejó vía libre en el filial. Guille Rosas se quedó entonces, hasta el parón de la competición en marzo, como el único efectivo en el lateral derecho para Samuel Baños. La vuelta del fútbol en junio le abrió la puerta del primer equipo con Djukic en el Sporting, aunque se quedó con la miel en los labios de debutar. La oportunidad le llegó por fin en octubre, y fue en un día muy especial, en el tramo final del derbi ante el Oviedo. Ahí empezó un trimestre que le permitirá para siempre 2020 no como el año nefasto de la pandemia, sino como el que cumplió el sueño de todo niño gijonés: debutar con el primer equipo del Sporting.

Pieza clave para David Gallego, con más de 1.000 minutos disputados, Guille Rosas se ha consolidado en la primera vuelta como el futbolista con ficha del filial con más participación. Es el alumno aventajado de la “quinta del cole” junto a Gragera, que ya tiene dorsal de la primera plantilla.

“Espabila Guille, venga vamos”. El pasado lunes ante el Leganés a Guille Rosas le tocó uno de sus días más duros del curso. Enfrente estaba el Leganés, con Arnáiz en su banda. David Gallego le pegó un par de toques de atención para uno de los días más complicados. Y en el que cumplió a la perfección Guille Rosas. “Gallego me está dando confianza, cosa que otros no tuvieron el valor de hacer”, reconoció el gijonés hace un par de meses. Porque a la exigencia impuesta ha cumplido a la perfección, hasta el punto de que ahora, tras volver Bogdan tras su baja, Guille Rosas sigue siendo el titular.

“Siempre fue pico y pala. Físicamente tiene mucho fondo y no se anda con florituras, es un gran lateral, muy regular, de los que siempre querría en mi primer equipo. No me sorprende nada cómo está ahora de bien”. El que habla es Salva Capín, entrenador de Guille Rosas en la cantera del Sporting. En Mareo también hablan maravillas quiénes le vieron crecer y le ven ahora responder en el primer equipo. “No ha cambiado nada, sigue siendo como era, el mismo chaval comprometido, que sigue manteniendo la misma base de trabajo y compromiso”, comentan quiénes le han visto crecer. “Su intensidad en defensa y calidad técnica para manejarse con el balón le hacen especial, si le respetan las lesiones, tendremos lateral para muchos años”, añaden.

Metódico, constante y corajudo, como le describen los que le conocen, Guille Rosas quiere ahora tomar el relevo de Arturo Martínez Noval, el último lateral derecho gijonés, y criado en Mareo, que tuvo continuidad. Desde su marcha en 1994 nadie cubrió desde la casa ese vacío durante un tiempo prolongado, salvo algunas apariciones esporádicas. “Es un chico respetuoso y que quiere aprender, eso es muy importante en un futbolista”, destaca Arturo, que fue coach hasta la temporada pasada del primer equipo, y coincidió con Guille Rosas durante los meses de junio y julio cuando se reanudó la competición.

Amante del tenis y del pádel, fan de Alexander Zverev, su irrupción en el primer equipo del Sporting, en la quizás nota más positiva del año para los rojiblancos, tiene también para el director deportivo del Sporting, Javi Rico, la satisfacción de ver como un joven al que representó en el pasado ha encontrado su espacio ahora en el fútbol profesional.

Guille Rosas, que llegó con once años a Mareo procedente del Xeitosa, concluyó 2020 de la mejor manera posible. Un año que no olvidará. Pero que a sus 20 años espera que sea solo la base del comienzo de una larga y exitosa trayectoria futbolística. Aunque sigue manteniendo los pies en el suelo. Y buena culpa de ello la tienen su padre Javi, marino de la Armada Española, que le ha inculcado los valores del orden y el sacrificio; y también su tío Iván, exfutbolistas de varios equipos asturianos en los noventa.