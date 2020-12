Pedro Díaz, futbolista del Real Sporting, ha pedido ayuda para encontrar a su tío, Juan Manuel Vega, quien lleva horas desaparecido y por quien se han movilizado voluntarios y efectivos de emergencia en Muros de Nalón. "Por favor, difusión", ha reclamado el centrocampista sierense para que más gente colabore con el fin de conocer el paradero de su tío.

Es mi tío, por favor difusión..! Gracias https://t.co/k18LC6V3Mv — Pedro Diaz (@pechdiaz_10) 29 de diciembre de 2020

Los vecinos de Muros de Nalón buscan desesperados a un hombre, de 59 años, que lleva desaparecido desde hace más de siete horas. Se llama Juan Manuel Vega Granda, reside en Huelva, pero tiene una casa en Asturias, en la que está pasando las fiestas navideñas. Salió esta mañana, como todos los días, a caminar por la senda que une Muros de Nalón con San Esteban y no volvió. Su teléfono móvil, además, está fuera de cobertura. “A la una del mediodía tenía que estar en casa, porque tenía una comida en Oviedo con unos amigos. Al ver que no llegaba nos empezamos a preocupar y ya a las dos la familia nos pusimos a buscar”, cuenta una sobrina del desaparecido.

Juan Manuel Vega llevaba pantalón de deporte y una chaqueta azul. Otra rasgo que puede ayudar a identificarlo es que tiene perilla. A lo largo de la tarde, a la búsqueda se han unido vecinos de todos los puntos de Muros de Nalón. De momento, por desgracia, no hay noticias a cerca de su paradero. “Es un hombre muy deportista. Es habitual que salga a caminar. Lo que no es normal es que no haya aparecido todavía y no haya dado señales de vida con el temporal que hay”, lamentan sus familiares.