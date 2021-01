Almeida cree que Javier Martínez sabrá preservar la imagen de Otea

El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, no quiere adelantar acontecimientos, aunque advierte de que “no se puede juzgar su trayectoria por este hecho”.

Álvarez Almeida ha pasado de culpar “a las personas, no a los bares”, por el brote relacionado con el Sporting a convocar una reunión de su comité ejecutivo, una vez que se conoció la presencia de dos jugadores del Sporting en el restaurante Bellavista. “En las últimas horas ha habido conversaciones entre los directivos sobre este asunto. Mañana (por hoy) vamos a escuchar a Javier Martínez y una vez que dé sus explicaciones lo valoraremos”.

El presidente de Otea no quiso adelantar si él o sus compañeros podrían llegar a pedir la dimisión de su vicepresidente. Y recalcó que “Javier tiene la suficiente capacidad de análisis para tomar una decisión.

Está muy preocupado por todo lo que ha sucedido y es el primer interesado en salvaguardar la imagen de Otea y de su grupo empresarial. No podemos cargar las tintas e ir a por una persona que lleva muchísimos años cumpliendo todas las normas y dirigiendo uno de los grupos hosteleros más importantes de Asturias. Además, no se puede juzgar su trayectoria por este hecho, que no gusta a nadie”.

Álvarez Almeida fue mucho más rotundo a la hora de valorar las críticas de su rival en las últimas elecciones a la presidencia de Otea, César Telenti, que pidió el domingo que se aclare “el grado de responsabilidad” tanto de Javier Martínez como del presidente de Otea Gijón, Ángel Lorenzo, “en el brote de covid que se investiga en el Sporting”.

“A Telenti le diría que zapatero a tus zapatos”, replicó Álvarez Almeida, que añadió: “No se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando. Los socios ya dijeron recientemente quién tenía que dirigir esta asociación. Esto no es un partido político, aquí no se dirimen responsabilidades políticas”. Y quiso marcar las diferencias entre Martínez y Telenti: “Me basta con apuntar la cantidad de horas que Javier ha trabajado por el bien del sector, mientras que en el otro lado solo aparece el desprestigio que para esta asociación supone la actitud de Telenti”.