El consejo de los coachs a los futbolistas del Sporting: “Es clave afrontar y aceptar lo que le pasa”

Esa circunstancia, sumada a cómo afrontar a nivel mental su recuperación, son uno de los puntos clave para los expertos. “Para el futbolista es muy importante afrontar y aceptar lo que le pasa”, comenta Arturo Martínez, coach y entrenador actualmente en el Covadonga, y que ya trabajó en el Sporting tras haber sido jugador en los ochenta y noventa.

“Aislarse de todo el ruido exterior y apoyarse en gente potente y experta más allá de los familiares es fundamental, rodearse de gente que tenga la palabra adecuada en cada momento”, detalla Arturo, que ahonda en los consejos para que los futbolistas puedan volver a desarrollar con normalidad su actividad.

El aislamiento, para despejar la mente, es uno de los factores que más le puede ayudar a un deportista profesional, según explica Tania Quirós, psicológica clínica y educativa. “Es necesario que se alejen de todos los comentarios que van a rodearles durante un tiempo en sus vidas, y que encuentren gente en la que apoyarse. La gestión emocional de toda esta situación va a depender de la capacidad de resiliencia de cada uno de ellos”, cuenta.

En su caso, con la experiencia de haber vivido el covid tras contagiarse, detalla cómo fue su vuelta a rutina, para que pueda servirles de ejemplo: “Aprendí a salir fortalecida ante la adversidad, aunque para ello tuve que caminar entre espinas. En todo este proceso perdí a un ser querido por covid, pero aún así sé que tengo que salir adelante con más capacidad de resiliencia y aprender a ser feliz con las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Disfrutar de los nuestros y no vivir aceleradamente”.

Arturo Martínez también incide en la circunstancia de no esconderse por haberse contagiado y quitarse esa sensación de culpabilidad para rendir: “Si una persona lo ha pasado, no se tiene que esconder. Pero es difícil, porque nuestra cultura está así formada, como que es culpa tuya, y para un personaje público como es el caso de un futbolista puede afectarle más, por eso es clave trabajar para que no sea así”.

La psicóloga Elia Frías, por su parte, destaca la importancia de sobreponerse a una situación negativa sin que quede ninguna marca: “Es una tragedia negativa lo que ha pasado por todos los contagios que son, pero se trasladan unos valores de incumplimiento e irresponsabilidad al ser personajes públicos. Si han hecho algo mal, deberían pedir perdón y aprender de ese error, porque todo error es humano y es un tesoro que les permitirá avanzar”.