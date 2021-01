Estas son las razones que esgrime Almeida para mantener a Martínez como vicepresidente de Otea

“Si hubiese habido una fiesta, hubiéramos tenido claro que la decisión hubiera sido otra, pero no se constató, no existió ninguna fiesta, fue una sesión de tardeo”, comenta a LA NUEVA ESPAÑA José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, que zanjó la polémica y la opción de que Martínez dejase su cargo: “No podemos obviar su trayectoria ejemplar intentando ayudar a los hosteleros asturianos”.

Martínez, socio del grupo Gavia, que gestiona el Bellavista entre otros locales de Gijón, rindió cuentas ante la patronal de la hostelería. “Nos enseñó un vídeo del tardeo, en el que está todo el mundo sentado, y después se ve que el resto se levantan. Se hace la típica foto para enseñarlas al mundo y ese fue el error que cometieron”, explicó Almeida, que añade a título personal su valoración sobre este caso mediático, que ha tenido un gran alcance debido a la presencia de dos futbolistas rojiblancos días antes de un brote de covid que ha elevado a nueve los contagios de futbolistas del club.

“Hay claras evidencias de que los contagios no se produjeron en esa fecha. Tuvieron que ser antes. Si dieron positivo el día 27, es casi imposible que los contactos del día 24 se manifestasen en tres días”, afirmó.

Ante el Comité Ejecutivo, Javier Martínez asumió los fallos cometidos. “Reconoció que hubo un desmadre puntual y se corrigió”, destacó Almeida. “También dice que es una mala imagen para su negocio”, subrayó.

El presidente de la patronal hostelera explicó que la decisión de que continuase y no dejase el cargo se produjo con un amplio consenso y añade que solo recibió críticas puntuales: “A Otea no ha llegado ningún correo electrónico pidiendo su cese”. Y subrayó a continuación que “lo realmente importante aquí no es Javier Martínez, sino las 2.000 empresas asociadas a Otea que están viendo que no somos capaces de combatir los contagios”.

Javier Martínez mostró en el Comité Ejecutivo de Otea el vídeo en el que aparecen todos sentados, y después también el polémico en el que se aprecia a los asistentes de pie en un momento de la tarde, y apuntó que se había apercibido a los asistentes y expulsado a alguno de ellos por no cumplir las medidas sanitarias.

Almeida recalcó, en referencia a la frase de Martínez de que “es difícil que no existiera un poco de exaltación de la amistad en Nochebuena a las ocho y media”, una visión parecida: “Hay que analizar que era Nochebuena y no sé cuanta gente lo llevó a rajatabla en general”. Y también añadió que “desde Otea llamamos a la responsabilidad individual y colectiva para luchar todos contra esto”.

Almeida también contestó a la petición de Delegación de Gobierno, que reclamó a la Policía que investigue si el brote del Sporting se originó en la celebración de un evento que originó las normas sanitarias. “Pongo en cuestión que la Delegada de Gobierno diga que hay que investigar, ¿por qué no empezaron por las casas? No veo controles de accesos de la Guardia Civil a las once de la noche”.

Otea, de esta manera, cierra filas en torno a su vicepresidente, tras la polémica de los últimos días en uno de sus establecimientos. “En redes sociales es muy fácil desprestigiar y destruir, y cuando escuchas de primera mano se clarifica todo”, concluyó Álvarez Almeida.