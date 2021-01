Tira y afloja en el ataque: así está la salida del Sporting de Álvaro Vázquez y la llegada de Campuzano

En Cataluña sitúan como avanzado el acuerdo con el Sabadell, que vuelve a la carga tras no poder hacerse con sus servicios el pasado mes de octubre, en el último día del anterior periodo de fichajes. Esa vía, desde el entorno del jugador, la ven cercana, aunque con prudencia.

Pero la operación puede volver a atascarse por Campuzano, el preferido por el Sporting, pero cuya salida del Espanyol se antoja otra vez difícil.

Álvaro Vázquez, una de las fichas más altas en el Sporting, apenas ha tenido minutos. En Lugo, pese a las numerosas bajas, apenas disputó los últimos doce minutos el partido. El jugador ve con buenos ojos recalar en el Sabadell, en busca de más participación, y sigue trabajando con el cuadro catalán para cerrar un acuerdo. La otra vía, no obstante, debería ser la fórmula acordada con el Sporting para salir, que podría ser una cesión o un acuerdo para rescindir.

El problema para la dirección deportiva de Javi Rico se sitúa con el Espanyol, un club que no cuenta con Campuzano, y al que no pretender renovar. El atacante, del agrado de Gallego, con el que ya coincidió, acaba contrato en el mes de junio y ya es libre para negociar su futuro la próxima temporada. Aunque le gustaría no quedarse la campaña en blanco y jugar, sí que Campuzano estudiará todas las opciones que se planteen. No ha habido contactos formales por el momento, pero sí el interés de cuatro clubes, dos de ellos del extranjero, para hacerse con sus servicios.

Djuka, como titular indiscutible, “Pichichi” del equipo y desatado en su idilio con el gol este curso, es la referencia del Sporting arriba. Un acompañante, y a la vez también un jugador que le haga competencia, sería la pieza que buscaría encajar el Sporting en este mercado de invierno que se acaba de abrir.

Otro jugador, en este caso para el centro del campo, que se había vinculado al Sporting, se quedará en el Barcelona B. Es el caso de Lucas de Vega, al que según el “Sport”, del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, el club catalán no le dejará salir en este mercado, pese a que el Sporting era uno de los mejores colocados para hacerse con sus servicios. El club catalán quiere retener a Lucas de Vega, del que espera que tenga protagonismo en el segundo tramo de Liga en Segunda B.