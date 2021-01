El Sporting trata superar la crisis del covid con fútbol: La normalidad se abre paso

“La Copa del Rey no es un marrón, es una oportunidad para todos para ver cómo responde el equipo ante una situación así”, explicó el técnico rojiblanco tras la sesión de trabajo. El Sporting se ha refugiado en la parte deportiva. Concienciado para salir del momento crítico sin mucho impacto en lo deportivo, el preparador rojiblanco reconoció que le preocupa esa faceta, la física, al igual que el aspecto emocional. Sin referirse directamente a las posibles secuelas que pueda dejar el brote de covid, con la exposición pública que ha sufrido el equipo, el técnico sí que explicó que en esta situación atípica están dándole especial importancia al plano emocional. “Ahora mismo es un aspecto emocional y físico. Estamos haciendo mucho hincapié”, recalcó el técnico cuando se le cuestionó si le podía jugar una mala pasada esta experiencia al equipo rojiblanco.

Suavizado el protocolo sanitario, ayer Mareo dejó de ser un búnker. Al reducido grupo de futbolistas trabajando a las órdenes de David Gallego se les unieron también el filial y los juveniles, que ya volvieron a vestirse también de corto.

El brote en el Sporting, con nueve futbolistas afectados, ha dejado en una situación difícil a David Gallego, que espera que la normalidad se recupere pronto. Pero tampoco pone excusas el técnico rojiblanco. “No sé si es la situación más compleja que he tenido, no me he puesto a reflexionar sobre ello. Pero sí cada que cada situación me lo tomo como un crecimiento personal que me tiene que servir como una mejora como entrenador”, reflejó.

Con tres partidos esta semana, la sesión de ayer duró apenas una hora. Las nueve ausencias provocan que Gallego apenas pueda rotar hoy. Al efecto del covid se le suma esa circunstancia de intentar evitar exprimir a la plantilla, cuando queda todavía media temporada por delante. “Las fichas nos hacen repetir jugadores, que evidentemente el aspecto físico es lo que más me preocupa. Con tres partidos en una semana, con las pocas rotaciones que podemos hacer, hay que tenerlo en cuenta”, señaló el preparador rojiblanco.

Mañana están previstas nuevas pruebas PCR en Mareo, a 48 horas de la visita del Fuenlabrada el domingo a El Molinón. Ahí puede darse ya la opción de que alguno de los contagiados vuelva a estar disponible. De momento, con menos efectivos, el conjunto rojiblanco consiguió un punto valioso en Lugo. Y ahora buscará pasar de ronda en Copa del Rey y mantener el domingo su dinámica en Liga, en la zona alta de la clasificación. “Estoy muy centrado en intentar que el equipo sea lo más competitivo posible para que pasemos la eliminatoria”, sentenció David Gallego.