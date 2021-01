“Ganamos, dejamos la portería a cero y no hubo ningún lesionado, no puedo pedir más”. Así de concreto se mostró el entrenador del Sporting, David Gallego, al valorar la victoria rojiblanca ayer en Copa del Rey frente al Amorebieta, con un solitario gol de Cristian Salvador, en un partido gris de los sportinguistas. “Fue muy difícil adaptarse a su juego y al terreno de juego, costaba incluso caminar”, explica el preparador rojiblanco, que, no obstante, se mostró “satisfecho, porque el equipo pelea y trabaja, no se le puede pedir más”.

Además, Gallego alabó que, hoy sí, “supimos aprovechar la que tuvimos”, logrando el gol en prácticamente la única ocasión que tuvo en todo el partido. Más aún cuando, como explicitó el técnico del Sporting, “una prórroga nos hubiera matado muchísimo” debido al desgaste físico que tenía el equipo. “Lo más importante es la unión que hay, que te hace sentirte partícipe del proyecto”, enfatizó. Así, aunque consciente de que el de ayer no fue un partido lucido, aseguró que “nuestra intención es jugar siempre muy bien, y a veces lo conseguiremos y otras no, pero no voy a permitir que digan que no vamos al 100%”.

En el encuentro de ayer debutaron con el primer equipo tres jugadores del filial, Marcos Trabanco, Mateo Arellano y Zalaya, que “estuvieron a un buen nivel, lo dieron todo y no se les puede decir nada”. Precisamente, ante las bajas con las que cuenta el equipo, Gallego dejó claro que para el próximo partido “yo cuento con los que están seguro, que son estos, más alguno del filial que también entrará”.

A causa de esas bajas y por la escasez de fichas del primer equipo, el cuerpo técnico de David Gallego tuvo que parar un cambio cuando Marcos Trabanco se lesionó. En ese momento, como durante todo el partido, había sobre el terreno de juego siete jugadores con ficha del primer equipo, pero el Sporting se quedaba sin cambios, por lo que, si sufría una expulsión de uno de los jugadores del primer equipo, el club rojiblanco incurriría en alineación indebida y perdería el encuentro. “Nos avisaron rápidamente y paramos el cambio”, explicó Gallego, en referencia a los gritos del director deportivo, Javi Rico, y los miembros del cuerpo técnico Noé Calleja y José Antonio Gordillo. “Nosotros estábamos muy metidos en el partido y no nos dábamos cuenta”, remarca el entrenador del Sporting.

Respecto a los nueve jugadores infectados por coronavirus, Gallego se limitó a decir que “espero que se recuperen cuanto antes y lo mejor posible, que entren cuanto antes en dinámica, porque este año va a ser muy difícil y los necesitamos a todos”, aunque dejando claro que “me gustaría que no hubieran cogido el covid”. Respecto a las posibles sanciones de la entidad a las que se pueden enfrentar, el técnico sportinguista remarcó que “son decisiones del club, yo no puedo decir nada”. No obstante, dejó un último mensaje: “En cualquier adversidad, como esta, siempre hay jugadores que aprovechan su oportunidad”, dejando la puerta abierta a que alguno de los habituales pueda perder su sitio en el once.

Rubricado el pase de ronda, Gallego vuelve ya su mirada a la Liga. “Tenemos que descansar, porque hicimos un esfuerzo tremendo y ahora viene un equipo muy físico, el mejor de la categoría en transiciones y que nos va a hacer correr”, explicó el preparador rojiblanco sobre el Fuenlabrada.

Por su parte, el entrenador del Amorebieta, Íñigo Vélez, recalcó que “es una pena el resultado, porque tuvimos el partido controlado e hicimos un partidazo contra un equipo de Segunda División”. Por ello, aseguró que “debemos estar tranquilos y orgullosos del trabajo que hemos hecho, porque tuvimos muchas ocasiones, no pudimos meterlas y ellos marcaron a balón parado”.