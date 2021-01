Cristian Salvador, héroe de la Copa del Rey, sin oferta de renovación del Sporting

Desde las oficinas de Mareo se había emplazado a su representante a comenzar las negociaciones durante este mes de enero, aprovechando el mercado invernal de fichajes. Unas conversaciones que hasta el momento aún no han empezado. “No hay novedades”, es la frase que se esgrime desde su entorno para asumir que ese primer paso que dependía del Sporting aún no se ha dado.

Hasta ahora, la prioridad del potente centrocampista era recuperarse de una lesión que le tuvo varios meses fuera del terreno de juego. El zamorano entró en la primera convocatoria liguera, en el mes de septiembre, y ya no volvió más. La razón: una dolencia muscular que no terminaba de cicatrizar. Más de tres meses y medio más tarde, en el partido frente al Lugo y obligado por las circunstancias ante la cantidad de bajas que arrastra el equipo, Salvador debutó esta temporada, entrando en el once inicial. Eran sus primeros minutos desde la antepenúltima jornada del pasado curso, frente al Málaga.

El jueves, en Copa del Rey, volvió a calzarse las botas. Y lo hizo, además, marcando el gol del triunfo sportinguista, un tanto muy celebrado en su entorno por todo lo que significa: dejar atrás una lesión más larga de lo esperado y, además, volver a entrar de pleno derecho en los planes del entrenador David Gallego.

Sin embargo, esa mejora física y emocional, por el momento, no se ha visto recompensada desde las oficinas de Mareo, donde su contrato de renovación sigue guardado en un cajón. Una circunstancia que podría hacer que Salvador dejara la disciplina rojiblanca el próximo curso, tras tres temporadas en el primer equipo. De hecho, en Zaragoza se especula con que Miguel Torrecilla, el hombre que le hizo dar el salto, pueda reclutarlo para el equipo maño, del que ahora es director deportivo. De momento, no hay nada en firme.

Como tampoco lo hay en la otra ventana abierta en este mercado invernal sportinguista: la delantera. La marcha de Álvaro Vázquez al Sabadell se da como segura. De hecho, desde su entorno se pone una fecha para poder cerrar ese traspaso: el martes de la próxima semana, cuando Sporting y Sabadell ya hayan disputado sus respectivos partidos ligueros –los gijoneses, de domingo; los catalanes, de lunes–.

Su recambio sigue sin estar definido. El de Víctor Campuzano es el nombre subrayado en las agendas de Mareo. El atacante del Espanyol, muy del gusto de David Gallego, es el favorito. Sin embargo, el equipo perico no parece estar poniendo las cosas fáciles al Sporting en la negociación. Hay más alternativas. Por ejemplo, la del excanterano del Barça Abel Ruiz. Fuentes de su entorno aseguran que el club gijonés aún no ha presentado una oferta en firme, como sí que han hecho ya otros equipos tanto de España como del extranjero. El atacante del Braga, además, no descarta poder continuar en el equipo luso. No obstante, tanto Ruiz como quienes le aconsejan mirarían con buenos ojos una oferta sportinguista.

Por otro lado, el consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Pablo Fernández, confirmó ayer que el número de casos positivos por coronavirus vinculados al brote del Sporting ascienden ya a 41. Los jugadores rojiblancos contagiados –a tenor de las últimas convocatorias: Nacho Méndez, Manu García, Gragera, Pedro Díaz, Pelayo Suárez, Pablo Pérez y Gaspar, el único que confirmó su positivo– siguen sin integrarse al trabajo grupal.