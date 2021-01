El temporal Filomena que azota la península Ibérica se ha dejado sentir también en el fútbol. El partido Sporting-Fuenlabrada, que estaba programado para las 20.30 horas de hoy en El Molinón, se ha tenido que suspender a causa de la fuerte nevada que ha caído en Madrid y que ha impedido a los visitantes viajar hasta Gijón. Ante estas excepcionales circunstancias, La Liga solicitó al Comité de Competición el aplazamiento del encuentro, que se resolvió a primera hora de la tarde. Así, si las circunstancias lo permiten, el partido se disputará mañana, a las 19.00 horas, en el municipal gijonés.

Un extremo que no acaba de convencer al técnico del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, exentrenador del Sporting. “Como no deje de nevar, no vamos a poder ir”, sentencia el de Humanes, que ayer se vio obligado a programar un entrenamiento telemático, que siguió por la plataforma Zoom, y que los jugadores llevaron a cabo en sus respectivos domicilios, ante la imposibilidad de desplazarse hasta las instalaciones del Fuenlabrada.

“No podemos ni salir de casa”, explicita Sandoval, “está todo colapsado”. La intención inicial del conjunto madrileño era poder volar hoy por la mañana rumbo a Gijón, una posibilidad que se vio descartada debido a que el temporal no terminaba de amainar. “No ha parado de nevar desde el viernes por la mañana”, relata el exentrenador del Sporting. “No pueden salir ni los coches, no hay ninguna alternativa”, remarca.

Con todo, la única posibilidad que se plantea es “que remita el temporal, sino no podremos ir”, enfatiza el técnico del Fuenlabrada, que describe la situación con su retranca habitual: “la gente va con esquíes por las calles, imagínate como habrá nevado para que cierre incluso ‘El Corte Inglés’”. Una circunstancia que le duele más si cabe a Sandoval, que remarca que “tengo muchas ganas de ir a Gijón y a El Molinón”.

La institución presidida por Javier Tebas tomó la decisión “ante la situación excepcional causada por el temporal que está viviendo gran parte de la península y que está causando graves problemas en el traslado de los equipos y el estado de los terrenos de juego de los clubes”. Por estos motivos, también se ha resuelto la suspensión de otros encuentros de Segunda División, como el Mirandés-Rayo Vallecano, Alcorcón-Albacete, Leganés-Almería y Elche-Getafe. El último de ellos se disputará a la vez que el encuentro del Sporting.

Además, también se ha tenido que suspender, por este mismo motivo, el encuentro del Sporting Femenino y el Madrid Club de Fútbol B, fijado para las 12.00 horas de hoy y que se disputará “en fechas próximas tan pronto como se acrediten todas las circunstancias que permitan la disputa del mismo”.

También ha tenido que suspenderse el encuentro que el Sporting B iba a disputar a mediodía de hoy contra el Valladolid Promesas, en tierras castellanas, ya que el club rojiblanco no alcanza el número mínimo de fichas necesario para disputar el partido, a causa del brote de coronavirus desatado en el seno de la entidad. A los cuatro positivos ya contabilizados –tres de ellos con dinámica del primer equipo– se suma otro jugador en confinamiento domiciliario por ser contacto estrecho de un positivo. Pelayo Morilla, que deberá ser operado de la rodilla, y el guardameta Javi Izquierdo completan las bajas.