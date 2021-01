“Ya lo conseguiste una vez, no me cabe ninguna duda que esta vez no será distinto”. El mensaje, firmado por su compañero de equipo José Gragera, es uno de los muchos que el atacante rojiblanco Pelayo Morilla recibió en sus redes sociales desde que se conoció que tendrá que pasar por el quirófano tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, la segunda lesión en la articulación tras la que sufrió en la derecha. Carlos Carmona, Javi Fuego, Álvaro Vázquez, Borja López, Berto, Pablo García o Guille Rosas también apoyaron al canterano, así como exsportinguistas como Lora, Meré o Peybernes.