Dos decisiones importantes, “acertadas”, que no obstante dejan “dos espinitas clavadas”. Así resume Marcelino Elena Sierra (Gijón 26-09-1971) su carrera como futbolista. Una década en la élite del balompié que le llevó a militar en el Mallorca, Newcastle, Poli Ejido y, por supuesto, el Sporting, donde pasó once años de su vida, aunque apenas dos temporadas en el primer equipo rojiblanco. “Mi paso fue un poco fugaz”, reconoce ahora el exjugador del Sporting, que recuerda que “debuté muy tarde con el primer equipo, con 22 años”. Visto en perspectiva, Elena descubre la sensación de que “nunca creyeron lo suficiente en mí”. No obstante, del club gijonés se lleva el imborrable recuerdo de “haber logrado cumplir mi sueño de jugar en Primera con el club de mi ciudad”.

Fuera de Gijón, a Marcelino Elena se le conoce más por la carrera que desarrolló en otros clubes, como el gran Mallorca de Héctor Cúper, por su paso por la selección española o por haber sido uno de los primeros españoles en jugar en la Premier League inglesa. Con el primer equipo rojiblanco apenas disputó dos decenas de partidos. “O gustas, o no gustas. Y yo gustaba a mis compañeros, pero a mis técnicos no”, enfatiza el exfutbolista.

Por ello, con 24 años, tomó la primera de las decisiones trascendentales de su vida: irse al Mallorca. “Fue un acierto total”, revela Elena, mientras no obstante subyace esa pena de no haber podido asentarse en el Sporting. “La gente no entendió que me fuera a un equipo de Segunda, pero el tiempo me dio la razón”, explica. Tras salvar el descenso in extremis en una promoción ganada al Lleida, en la que en el partido de ida se rompió la clavícula, Marcelino Elena dejó la disciplina rojiblanca tras pasar once años en Mareo.

Llegó a Mallorca en el mercado de invierno “e hicimos una segunda vuelta impresionante, perdimos solo un partido”, recuerda. El Rayo Vallecano, en la promoción, les privó de un ascenso que sí lograron un año más tarde, mientras el Sporting bajaba a Segunda. Ya en la categoría reina, con Héctor Cúper en el banquillo “logramos cosas importantes, como ganar la Supercopa de España o jugar competición europea”. Fruto de esos buenos resultados, Marcelino Elena dio el salto a la selección nacional, donde “tuve el orgullo de jugar con compañeros como Raúl, Hierro, Guardiola o Luis Enrique”. “Fue un trampolín para muchos jugadores”, enfatiza.

Y de ahí, a explorar nuevas metas. El exfutbolista hizo las maletas y se fue a Inglaterra, siendo uno de los primeros jugadores españoles en cruzar el charco. “Se me vinculaba con equipos importantes de España e Italia, pero yo siempre fui un gran fan del fútbol inglés, de su cultura futbolística”, rememora. De esta forma llegó a un Newcastle entrenado por Ruud Gullit y cuya estrella era Alan Shearer, “uno de los mejores goleadores de la historia”. Esa fue su segunda gran decisión acertada, pero también dejándole una espinita clavada: “La falta de continuidad en Inglaterra me cortó la trayectoria en la selección española, podía haber jugado más partidos e incluso ir a la Eurocopa del 2000”. Tras tres temporadas y media en las que no logró adaptarse como hubiera querido, volvió a España, a jugar en el Poli Ejido, donde se retiró.

Sin embargo, Marcelino Elena sigue muy ligado al mundo del fútbol. Dos años después de retirarse, comenzó a trabajar como agente, una profesión en la que ya lleva doce años. “Me siento orgulloso y satisfecho de haber podido ayudar a jóvenes futbolistas”, remarca. Aunque siempre tuvo vocación de entrenador, y llegó a sacarse el título compartiendo promoción con los exsportinguistas Monchu y Tomás y otros grandes exjugadores como Pochettino, Karanka o Hierro, ahora ya dejó de lado ese sueño para centrarse en su faceta como agente. Y también para ayudar a sus dos hijos Aitor e Iván Elena, que juegan en el Covadonga y el Sporting B. “Por suerte o por desgracia, en casa seguimos muy vinculados al fútbol”, sentencia.