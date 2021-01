El Sporting jugará el próximo domingo, 17 de enero, el partido de copa del Rey ante el Betis acompañado de 300 aficionados. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, quién ha matizado que la presencia de público solo se llevará a cabo si el club puede garantizar a seguridad de y la distancia de los presentes.

"Salvo que cambien las circunstancias y nos obliguen a cambiar las medidas, se prorroga la norma existente en ala resolución del 18 de octubre, que afectaba entre otros al sector de Deportes y por lo tanto la regulación es la misma en este caso hay un máximo de 300 personas en cuanto al aforo permitido en las gradas y, por lo tanto, eso es lo mismo para un equipo de Primera División que para un equipo que esté en Regional. Por supuesto, un club que no pueda garantizar la seguridad de este número de espectadores, por falta de espacio no pueda asegurar la distancia o cualquier otra cuestión que pueda poner en duda las seguridad de los espectadores, lo oportuno sería que no dejara la entrada de esos espectadores", ha explicado el consejero.

El club gijonés, que esta tarde se enfrenta al Fuenlabrada en el partido de Liga aplazado a causa del temporal Filomena, tendrá casi una semana para preparar su próximo encuentro. El equipo ya había iniciado los trámites para poder disputar el encuentro ante su público. El club rojiblanco se puso en contacto con la consejería de Sanidad para hacerle llegar toda la documentación necesaria para que la dirección general de Salud Pública tomase la decisión final sobre si dejar acceder público al estadio o no. Finalmente y si la situación no empeora, los de David Gallego podrán disfrutar de público en su duelo ante el Betis