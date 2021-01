El entrenador del Fuenlabrada, José Ramón, Sandoval, no pudo disimular su enfado por la derrota, por las circunstancias que rodearon el viaje de su equipo e incluso aprovechó para mandar un recado al Sporting: “En el segundo tiempo le tuvimos que decir al árbitro que los recogepelotas estaban en la grada. El señorío que yo he vivido en este club, hoy no lo he visto”.

Sandoval estaba muy contento con su equipo, pero molesto por la jugada del primer gol: “Hemos estado muy bien en el primer cuarto de hora, presionando arriba y robando balones. Pero a partir de ahí el equip se ha separado un poco, no fuimos bien a la presión de los centros y por ahí llegó el 1-0, con un balón a la espalda de la defensa”.

Después, según el técnico madrileño, “solo nos faltó la finalización que han tenido ellos con Djuka. Nos vamos con mal sabor de boca por esa ocasión tan clara al final, que hemos echado fuera”. Y también se refirió a los problemas para el desplazamiento: “Hemos pasado una odisea, seis días sin entrenar y llegando a Gijón prácticamente a las seis de la tarde. Por eso creía que íbamos a pasar más dificultades, pero no ha sido así”.

Sandoval dio una de cal y otra de arena en su valoración del Sporting: “Ha sabido sobreponerse a adversidades como los casos de covid. Está sacando partidos adelante con un gran esfuerzo, como hoy, a veces sin méritos para sumar los tres. Por eso está ahí arriba, pero la Segunda es muy larga”.