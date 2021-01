Sporting: El Fuenlabrada confirmó su fama pese a vivir una odisea para llegar a Gijón

Cuando Babin le tomó la matrícula a Iban Salvador. El Fuenlabrada tiene fama de equipo aguerrido y ni siquiera las vicisitudes de su viaje a Asturias redujeron su energía. A veces, incluso, pasándose bastante de la raya. Como Kanté en una destemplada entrada a Christian Joel que pudo costarle muy cara al guardameta cubano. La bronca del descanso también sacó a la luz las malas pulgas de alguno de sus futbolistas, como Iban Salvador, con bien ganada fama de conflictivo. Lo puede atestiguar Babin, al que David Gallego tuvo que separar de Salvador camino de los vestuarios. Lo curioso fue ver al defensa sportinguista dar la vuelta sobre sus pasos, pero no para reiniciar la pelea, sino para echar un vistazo a la espalda del rival. Es lo que coloquialmente se llama “tomar la matrícula”, aunque en el segundo tiempo Iban Salvador buscó pelea con otros, como Saúl.

Llegan por fin los primeros réditos de la conexión serbia. Con la llegada de Nikola Cumic, se esperaba mucho de la conexión serbia, pero hasta ayer no dio sus frutos. El joven extremo había dado algunas pinceladas de su velocidad, pero sin concretar. Ninguna asistencia y un solitario gol, en el partido de Copa frente al Quintanar. Después de fallar un puñado de oportunidades, un centro-chut de Cumic rescató al Sporting del embrollo en el que estaba metido. El serbio había perdido incluso la confianza de David Gallego, hasta que la pandemia le dio una nueva oportunidad. No la aprovechó en Lugo ni en Amorebieta, pero ayer estuvo atento para ganar la espalda a la defensa del Fuenlabrada y generoso para entregar en bandeja el gol a su compatriota, el decimoprimero en la cuenta de Djuka. Un buen refuerzo moral para Cumic ahora que se pone incluso en duda su continuidad por el interés del Estrella Roja.

Premio de David Gallego a los once del Anxo Carro. David Gallego acabó muy contento el partido de Lugo y no escatimó elogios para los jugadores que habían salvado una papeleta muy complicada. Así que no dudó en repetir la alineación del Anxo Carro, entre otras cosas porque en las gradas abundaban chavales del filial, incluso del juvenil, con el “refuerzo” de Pablo Pérez. Habrá que ver cómo gestiona el entrenador la progresiva vuelta de futbolistas que no han podido empezar peor el año. La alineación del domingo frente al Betis será toda una declaración de intenciones.

El Fuenlabrada confirmó su fama pese a vivir una odisea para llegar a Gijón. José Ramón Sandoval calificó como una “odisea” lo que vivió su equipo para jugar ayer en El Molinón. Con la derrota aún caliente, el entrenador del Fuenlabrada y ex del Sporting lamentó todos los problemas que sufrieron en las últimas horas, con alguna exageración de las suyas: aseguró que llevaban seis días sin entrenar, cuando en realidad tuvieron que parar el viernes, y que habían llegado a Gijón solo dos horas antes del partido. Como otros ilustres colegas afectados por “Filomena”, que no quedaron muy contentos con el resultado, Sandoval envió un recado a la Liga de Fútbol Profesional, la misma que amparó a su club en el lío de La Coruña del final de la pasada temporada. Eso sí, pese a todos los pesares, el Fuenlabrada demostró en Gijón por qué es uno de los equipos más incómodos de Segunda.