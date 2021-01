La Delegación del Gobierno ha trasladado esta mañana a la Consejería de Salud el expediente sancionador elaborado por la Policía Nacional por el brote de covid-19 en el Sporting, que afectó seis jugadores del primer equipo, tres del filial y un trabajador del cuerpo técnico. Delia Losa, hace unos días, se refirió a este expediente y aseguró que, tras comprobar que hubo acciones susceptibles de ser sancionada, habló de "medidas ejemplarizantes". A esas declaraciones se refirió también esta mañana la alcaldesa de Gijón, Ana González, quien apoya la tesis de la delegada del Gobierno en Asturias. "Si se han pasado cuatro pueblos, me parece estupendo que la sanción sea ejemplarizante", aseguró la primera edil de Gijón.

González remarcó que no tiene acceso al expediente, pero sí que tiene "cierta información" al respecto. En su intervención, la Alcaldesa recordó que la pandemia no afecta únicamente a los mayores sino "también a los jóvenes". "Lo que la delegada del Gobierno comenta es que se va actuar con todo el rigor, estamos hablando de la protección de la vida de las personas, esto también afecta a los jóvenes. También muere población joven por culpa del covid", expresó la regidora.

"Tenemos que ser conscientes de que no podemos vulnerar las medidas de seguridad por frivolidad", prosiguió González, quien añadió que "no se deben saltar en ningún caso". "No hay que vulnerarlas nunca, pero menos por estar de juerga", sentenció Ana Gon