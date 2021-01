Debate arbitral sobre el posible penalti del Betis al Sporting: "Es interpretable"

“Es muy claro”, se quejó David Gallego. “Es interpretable”, coincidieron dos personas vinculadas con el estamento arbitral consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. Ese es, al final, el problema de este tipo de jugadas, que quedan a criterio del árbitro.

Los gestos de De Burgos Bengoetxea ante la reclamación de Cumic fueron muy claros, dando a entender que Víctor Ruiz intentó retirar el brazo en el que acabó golpeando el balón. Según el reglamento, una mano debe ser castigada con tiro libre directo “cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio”.

En el caso de la jugada del domingo, descartada la posición antinatural del brazo de Víctor Ruiz, el debate se centraría en su movimiento para que “el cuerpo ocupe más espacio”. El defensa bético se agacha para tapar el remate de Cumic, mientras acerca el brazo al costado.

“En ningún punto del reglamento pone que no se puede diputar un balón de rodillas”, señaló un exárbitro vinculado a Asturias, que también aclaró que para decidir si hay penalti o no es indiferente la trayectoria del balón: “Como si el defensa está sobre la línea de puerta. Si el brazo está en una posición natural y no busca el balón de manera voluntaria, no hay infracción”. La pasada temporada hubo una modificación por las que se castigan todas las manos en ataque, siempre que acaben en gol de manera inmediata.

Menos debate hay sobre las otras dos jugadas que marcaron la eliminación del Sporting de la Copa del Rey. El propio David Gallego reconoció que la expulsión de Marc Valiente era justa, mientras que el técnico del Betis,

Manuel Pellegrini declaró: “No era roja, era doble roja”. En el acta, De Burgos Bengoetxea escribió que el defensa sportinguista fue expulsado “por realizar una entrada en la disputa del balón a un rival, con uso de fuerza excesiva, derribándolo”. Lo más probable es que Valiente sea castigado con un partido, que cumplirá en la próxima edición de la Copa, por lo que estará disponible para el desplazamiento del domingo a Castellón.

Tampoco es muy discutible el penalti de Javi Fuego a Lainez, en la que el centrocampista del Sporting golpea por detrás en la bota del delantero mexicano del Betis. Los expertos arbitrales consultados coinciden en que la presencia del VAR en el partido de El Molinón no hubiera cambiado nada en las dos jugadas de las áreas. En la primera porque, incluso con las imágenes, es una cuestión de interpretación. Y en la del penalti señalado porque resulta evidente el contacto entre Fuego y Lainez.