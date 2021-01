Manolo Sánchez Murias, como en casa en Mareo: "Me llena lo que hago en el club"

Manolo creció en el barrio de El Llano, en una época en la que todavía abundaban los espacios para pasarse el día jugando al balón con los amigos. De allí pasó a la pista de La Serena, con el Llano 2000, en un equipo que llegó a las semifinales del Campeonato de Asturias benjamín. “El Sporting era nuestra referencia y sabíamos cuando iba a vernos algún ojeador, pero entonces vivíamos el día a día y solo pensábamos en disfrutar del fútbol”.

En casa tampoco era una obsesión: “Mis padres no eran especialmente futbolero. Respaldaban mis gustos e iban a verme jugar, pero lo principal para ellos eran los estudios”. Así que su primera vez en El Molinón fue de la mano de su tío: “Me hicieron socio con 11 años. Nos poníamos de pie, siempre me gustó el ambiente del campo. Me acuerdo de ver aquel golazo que le marcó Quini a Urruti en la portería del Piles”.

Mientras, Manolo siguió su etapa de formación, con dos años en el Roces, hasta que llegó la llamada más deseada: “Nunca desesperé. Tenía la ilusión de que llegaría y recuerdo que Fernández el Negro me llamó cuando estábamos celebrando el final de temporada con el Roces”. Reconoce que su primer año en Mareo, en el División de Honor, le costó “por la exigencia, había que salir a ganar siempre, pero fui encontrando mi sitio”. Subir al siguiente peldaño, el del filial, tampoco fue fácil, ya que por el medio jugó temporada y media cedido en el Gijón Industrial.

El fútbol de Sánchez Murias creció en la temporada 1996-97, formando parte de un Sporting B que se proclamó campeón de su grupo y exhibió un juego muy atractivo, de la mano de Ismael Díaz Galán: “Fue un año muy bueno. En los filiales siempre disfrutas, entre otras cosas porque compartes la ilusión con gente de tu edad”. Y todo eso sin olvidarse de los libros: “Nunca tuve que elegir. Me gustaba el fútbol, pero estudiaba bien y lo compaginé sin problemas con la carrera de Químicas”.

La temporada 1997-98 fue tan buena para él como nefasta para el sportinguismo. La caída en picado del primer equipo, casi descendido a mitad de Liga, le dio la oportunidad de dar el salto: “Debuté en el primer partido de la segunda vuelta, contra el Compostela en El Molinón. Se había lesionado Mingo y Novoa me dijo que estuviera preparado”. Asegura que ni el mal ambiente que rodeaba al sportinguismo le estropeó el momento: “Era la ilusión de un chico de Gijón por jugar en el Sporting, de cenar con jugadores como Ablanedo, Pablo o Tomás, a los que admiraba. Y de intentar estar a su altura”.

Manolo reconoce que era complicado disfrutar en un equipo que perdía siempre, “pero salíamos en cada partido con la intención de competir, de defender lo que significa el Sporting. También la responsabilidad de aprovechar cada partido. Y la mayoría de las veces tuve la sensación de que competíamos”. Consumado un descenso largamente anunciado, Manolo y sus compañeros tenían claro el plan: “Había que devolver al Sporting a la máxima categoría”.

Pero todo fue a peor para el Sporting y para él: “Jugué el primer partido en Toledo y el miércoles siguiente, en Villaviciosa, me rompí el cruzado”. Temporada perdida y mucho trabajo para volver a ser el futbolista que apuntaba. Lo consiguió de tal manera que en el verano del año 2000 la Primera División llamó a su puerta: “Al final de la pretemporada nos fuimos al Celta Yago y yo. Era dejar al club de mi vida, a mi familia, pero el Celta estaba en un buen momento y tenía un estilo atractivo”.

Sólo pudo disfrutarlo siete partidos porque el 1 de noviembre, en Mestalla, crujió la otra rodilla: “La primera vez me recuperé bien, pero esta me costó mucho más”. Empezó un carrusel de cesiones (Osasuna, Córdoba, Numancia, Tenerife), pero no volvió a ser el mismo. En el Racing de Ferrol acabó su carrera como futbolista y empezó la de entrenador. Un paréntesis antes de volver a casa: dos años en el juvenil le abrieron las puertas del filial y, tras otro descenso, las del primer equipo en 2012.

“No me salió bien, pero tampoco hay que darle muchas vueltas”, reflexiona recordando aquellos nueve partidos antes de ser sustituido por Sandoval. Desde entonces, una breve interinidad en el filial y su cargo de director de fútbol base: “Me llena lo que hago en Mareo, ver la evolución de los jugadores”. Y con un ojo siempre puesto en el primer equipo: “Como sportinguista estoy viviendo una temporada ilusionante. Para los que trabajamos en la formación es una satisfacción tremenda ver cómo crecen los chavales. Y por supuesto que veo al equipo capaz de aguantar ahí arriba”.