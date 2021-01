El entrenador del Sporting, David Gallego, insistió hoy en la importancia de no fallar y seguir sumando el mayor número posible de puntos durante la segunda vuelta del campeonato "para poder luchar por algo muy bonito". Además, aseguró que "no sé si va a venir un delantero" y que no ha hablado con el atacante del Espanyol Víctor Campuzano, al que ya entrenó. Igualmente, pide a los jugadores del filial Berto y Álvaro Santamaría que den "un pasito" y "se centren en su día a día".

No fallar ante recién ascendidos. No podemos fallar durante toda la temporada. Tenemos que hacer muchísimos puntos otra vez para poder luchar por algo muy bonito como es estar entre los seis primeros, independientemente del rival que nos toque. Para mí no son recién ascendidos, eso sería cuando empieza la liga, en la segunda vuelta ya todos los equipos tienen un nivel altísimo y como todos los equipos de Segunda División tienen sus virtudes. Son rivales muy complicados y difíciles, como el resto de la categoría.

Llegada de un delantero. No sé si llegará, ya veremos lo que pasa en el futuro.

Papel de los jugadores menos habituales. La decisión del once no es difícil. Es verdad que tengo más alternativas y variantes, más posibilidades para elegir el once. Difícil no porque tengo muy claro lo que vamos a buscar y el equipo que quiero sacar en Castellón.

Estado físico de los jugadores tras superar el covid. Sabemos que, además de que tienen un déficit por no haber podido entrenar, no son chicos que no han participado por una lesión, sino por una enfermedad que no sabemos cómo va a ir cuando hagan esfuerzos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aparte del tema de rendimiento, tenemos que hablar de físico y riesgos de lesión. Están a nuestra disposición para ayudarnos en lo que consideremos oportuno. Podrán jugar más o menos minutos, pero ya los podemos tener. Y semana tras semana iremos valorando qué minutos van teniendo y qué once vamos conformando.

Castellón. Es muy difícil valorar lo que nos vamos a encontrar. Es un entrenador nuevo, con ideas nuevas, y que lleva tiempo fuera trabajando y no sé qué va a hacer con este equipo. Sí que sé, porque lo he seguido mucho, cuáles son sus ideas y su modelo, pero lo que va a hacer con un equipo como el Castellón es otra. Tenemos clara la propuesta del entrenador y tenemos analizados al 100%, como cada semana, a los jugadores, que es lo que determina cómo pueden jugar. A nivel táctico no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero estamos preparados para todo.

Decisiones arbitrales. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer el club, bastante tengo con mi trabajo. A final de temporada, todo se equilibra. Son personas, e igual que nosotros, se equivocan. Los árbitros también cometen errores, y tenemos que ser conscientes de que no es fácil arbitrar. Yo creo mucho en la honradez del trío arbitral, son personas que toman decisiones. Si ahora estamos en un déficit, que posiblemente lo estemos, a final de temporada se terminará equilibrando, eso lo tengo muy claro.

Sanciones a jugadores por el brote. No hace falta que haga de presidente también y de Consejo, bastante tengo con lo mío. Yo voy a intentar que mis jugadores estén en las mejores condiciones posibles para que sumen en el equipo y compitamos lo mejor posible cada semana, ese es mi objetivo.

Cristian Salvador. Ningún jugador gana ni pierde la titularidad. Son circunstancias, momentos y situaciones. Cristian viene de hacer unos buenos partidos y valoraremos qué once hacemos para el domingo. Yo lo que quiero es que entienda, como el resto, que están al servicio del equipo y, cuando se les necesite, rindan. Para eso tienen que estar preparados y Cristian lo ha hecho.

¿Candidato al ascenso? El Sporting es un claro candidato a competir el día de Castellón.

Víctor Campuzano. No he hablado con el jugador, aunque lo conozco muchísimo porque salió conmigo del juvenil, estuve años con él también en el filial, pero no he hablado con él ni sé si va a venir. Cuando estén aquí, los entrenaré. Mientras, pertenecen a otro equipo de la misma categoría y no voy a hablar de nadie que no esté a mi disposición. Ni me toca, ni debo hacerlo.

Neftali. Todos los jugadores que tengo aquí, mi idea y mi intención es tenerlos al 100% a nivel físico y emocional, al margen de las decisiones que puedan tomarse durante el mercado. Hay jugadores que te piden salir y otras son decisiones de la dirección deportiva. Si los tengo, como máximo responsable, no me puedo permitir el lujo de tener un jugador y no tenerlo al 100%, porque todos son importantes y necesarios.

Berto y Álvaro Santamaría. Hay jugadores que venían del filial y por circunstancias y porque se lo merecían han aparecido y han rendido. Estos jugadores, como otros que no aparecen tan a menudo, lo que tienen que hacer es competir y dar un nivel muy alto en su equipo. Vemos todos los partidos del filial, lo seguimos muchísimo. Tienen que dar un pasito, competir y demostrar que jugar en la primera plantilla del Sporting no se regala, hay que hacer muchísimos méritos. Y si lo hacen, hemos demostrado que somos valientes para tomar decisiones y darle la alternativa. No soy un entrenador de regalar las cosas. La primera plantilla del Sporting tiene muchísimo nivel y se lo tienen que ganar. Estoy muy contento con ellos cuando han venido, pero hay que ir despacito. Que se centren mucho en su día a día, si les toca filial, que se centren en eso, pero que no tengan prisa. Hay jugadores que llegan muy pronto y se adaptan rápido, y otros que les cuesta más. Es un proceso, no hay que desanimarlos. Sobre todo, que no dejen nada cuando vuelvan al filial, que no lo vean como un paso atrás.