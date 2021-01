"Para nada es un castigo". Así zanjó David Gallego la polémica por haber dejado en el banquillo a todos los jugadores que estuvieron infectados por covid, alineando de inicio al mismo bloque que vino jugando en este inicio de año. "Fue una decisión técnica y volvería a hacerlo", aseguró el preparador de Suria. Igualmente, aseguró sobre la derrota que "al equipo le pasó de todo, y todo en contra, pero lo intentó por activa y por pasiva".

Once inicial. Es una decisión técnica. Ha habido otros compañeros que jugaron el anterior, que se ganó, estuvieron bien y se merecían continuar. Los infectados no vienen de estar parados, sino de una enfermedad y tienen que incorporarse poco a poco. La alineación está pensada y volvería a repetirla

Análisis sobre el partido. Al equipo le pasó de todo y en contra, lo intentó por activa y pasiva. Los dos goles vinieron de dos saques de banda que no estuvieron bien defendidos. Además, las ocasiones para meternos en el partido no nos acompañaron: el mano a mano de Djuka, el balón al palo, el penalti. Me quedo con la actitud de todo el mundo, hemos competido, lo hemos dado todo. Nos faltó precisión en la ejecución técnica, pero estoy contento porque el equipo lo intenta, trabaja, compite y lo da todo

Objetivo. No nos vamos a desviar del partido a partido, así que ya a pensar en el siguiente. Tenemos que descansar bien, recuperar y a pensar en el Cartagena. Sabemos la dificultad de cada semana, pero de ahí no nos vamos a salir, no nos vamos a generar más historias, solo valorar qué pudimos evitar y dónde podíamos haber generado más juego

Penalti. El orden para lanzarlos estaba decidido: el número 1 era Carmona y el número 2, Djuka.

Resultados fuera. Estamos consiguiendo más puntos en casa, pero en el partido de hoy tuvimos más ocasiones y posibilidades que en otros que sí ganamos. Estadísticamente siempre se hacen más puntos en casa que fuera. No nos vamos a obsesionar con ganar fuera, aunque llevamos mucho sin hacerlo. Intentaremos sentirnos muy orgullosos de aquí al final del año.

¿La alineación es un castigo? Para nada es un castigo, es una palabra brusca y dura. Intento ser justo, hacer el mejor once, venimos de ganar, competir, lo volvería a hacer. En la primera parte creamos muchas ocasiones y fue con ese once. Cuando pierdes, lo fácil es decir que es bueno el que no ha jugado. No voy a pegarme un tiro en el pie, haré el mejor once posible, los quiero con locura y quiero a todos metidos. Volvería a hacer el mismo once, porque lo tenía pensado de antemano

Llegada de un delantero. Nos gustaría tener otro punta, por compensar la salida de un compañero, pero no voy a engañar a mi gente: no sé si va a venir. Depende de que aparezca, nos encaje y se den las circunstancias, pero estamos con ello al 100%.

Efectos del covid. Hay jugadores a los que ha afectado más, otros físicamente están mejor. El once que he sacado no es porque el resto no está bien, sino porque estaba convencidísimo que ese era el once que iba a sacar. Cuantos más estemos al 100%, más competencia habrá y eso hará que el nivel suba.