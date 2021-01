El entrenador del Sporting, David Gallego, explicó en rueda de prensa las circunstancias que rodeador la expulsión de Aitor García en el partido frente al Cartagena: Aitor: "Hay que estar muy seguro de lo que se escucha para tomar una decisión como esa. Aitor ha hecho una expresión para él y el juez de línea es el único de los que estaban cerca que no lo ha entendido así".

Sobre el partido, Gallego reconoció que su equipo no había estado bien, pero dio valor al punto conseguido: "Cuando no se puede ganar hay que intentar empatar. El equipo siempre hace todo lo posible para ganar los partidos, pero hoy que no hemos estado bien. Por eso el punto es positivo, no voy a pensar que hemos perdido dos. El equipo lo da todo y se entrega al cien por ciento".

"En los dos últimos partidos hemos sumado un punto de seis, pero tenemos 37 y estamos ahí arriba", añadió Gallego. "Hay que ser realistas y no oportunistas. En Castellón el equipo hizo méritos suficientes para lograr mucho más, pero es verdad que hoy no hemos estado bien con balón ni sin balón".