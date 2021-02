Así es Guille Rosas, el otro alumno aventajado de Mareo

“Es un chico respetuoso y que quiere aprender”. Así define a Guillermo Rosas Alonso (Gijón, 12 de mayo de 2000) Arturo Martínez, el último gijonés que se adueñó del lateral izquierdo del Sporting. Arturo, que conoció de cerca a Guille Rosas en su etapa de “coach” deportivo con la primera plantilla rojiblanca, aventura un gran futuro al canterano. Igual que todos los que han conocido de cerca su trayectoria, desde el colegio La Asunción al Sporting pasando por el Xeitosa.

Guille Rosas sorprendió a los que no le conocen tanto cuando David Gallego le dio la oportunidad. Debutó sin complejos en el derbi del Carlos Tartiere y dos jornadas después, en Málaga ya fue titular. “Le da igual jugar en la calle con sus amigos que en El Molinón o en el Bernabéu. Compite siempre al máximo”, señala Javier Castaño, su entrenador en cadetes y actualmente técnico ayudante en el Langreo.

Efectivamente, Guille no se arrugó en La Rosaleda ni en El Molinón, ante rivales anónimos o con tanto nombre y trayectoria en Primera como José Arnaiz, del Leganés. Inesperadamente, ese partido, el 21 de diciembre, fue el último hasta el momento, ya que una semana después daba positivo en covid-19, por un contagio que en su entorno achacan al ámbito familiar. Guille Rosas se reincorporó a los entrenamientos de grupo hace dos semanas y fue suplente en los partidos frente al Castellón y el Cartagena.

La trayectoria de Guille Rosas está muy relacionada con Bogdan. Cuando Djukic reclamó para el primer equipo, la pasada temporada, al lateral derecho ucraniano, Guille lo sustituyó en el filial. Una convocatoria de Bogdan con la selección sub-21, que alargó su estancia en Ucrania al dar positivo por covid-19, dio a Rosas una oportunidad que, fiel a su carácter, no desaprovechó. Cuando Bogdan volvió a estar a disposición de Gallego, el lateral gijonés había convencido a todo el mundo.

“Gallego me está dando confianza, algo que otros no tuvieron el valor de hacer”, reconocía Guille Rosas en aquellos momentos de felicidad. El covid-19 le ha frenado momentáneamente, pero el gesto del club al ofrecerle un contrato profesional de larga duración indica que el futuro es suyo. Los que han seguido su trayectoria en Mareo lo ratifican: “Guille es muy trabajador, encaja muy bien los palos que recibe para mejorar, y es muy competitivo, no se le pone nada por delante”.

Disciplinado, lo que no equivale a conformista, Guille Rosas entiende la decisión del entrenador y se prepara para estar listo cuando vuelva a llegar la oportunidad. Por él y para ayudar al Sporting a mantenerse en la parte alta de la tabla. Porque a este alumno aventajado del colegio La Asunción le sobra ambición, como explicaba a LA NUEVA ESPAÑA Javi Antuña, otro compañero de su etapa escolar: “Tiene un gen competitivo, le gusta ganar por encima de todo”.