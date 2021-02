Álex Pérez: “El Sporting es candidato al ascenso por historia y afición”

A Álex Pérez, ahora jugador del Logroñés y que entre 2017 y 2019 jugó 57 partidos con el Sporting, le gustaría estar mañana sobre el césped de Las Gaunas para medirse a su excompañero Djuka e intentar frenarlo, como en el partido de la primera vuelta. “Nos conocemos bien. El de El Molinón fue un duelo bonito. Al final nos metió un golazo”, recuerda.

Ya en la recta final de su convalecencia por un positivo por covid-19, Álex Pérez ni siquiera podrá acercarse por el campo, aunque mañana cumple los diez días de cuarentena. El defensa madrileño (11-8-1991), que apenas sufrió unos dolores de cabeza, no tuvo ningún problema en hacer pública su infección, al igual que otros compañeros. “En el club nos preguntaron si lo queríamos decir y todos dijimos que sí”, relata.

Para Álex Pérez no es ninguna sorpresa la buena marcha del Sporting ni la explosión goleadora del delantero serbio porque en la temporada que coincidieron en Gijón ya vio su potencial. “Djuka trabaja mucho, pone ganas. Solo le faltaba que le entrasen los goles”, explica, “es mejor tenerlo de compañero que de rival. Es el típico delantero que pega más que el defensa, incluso en los entrenamientos”.

Sobre el Sporting, Álex Pérez señala que “está funcionando muy bien la gente de la cantera que ha incorporado”, y dejando claro que “ya el año pasado tenía grandes futbolistas, como Javi Fuego y Manu García, que siempre marcan la diferencia”. Para el central, “por historia, afición y muchas cosas, el Sporting tiene que ser un aspirante al ascenso”.

Como lo fue en la primera temporada de Álex Pérez en Gijón, que acabó con la decepción de la eliminación en el play off por el Valladolid. “Aquel año la gente tenía muchas expectativas, nosotros también”, rememora, “pero nos costó mucho meternos en el play off y llegamos físicamente más justos que el Valladolid”, con lo que “perdimos allí por 3-1 y ya fue imposible remontar”.

“Para mí el Sporting es un club muy especial, me sentí como en casa aquellos dos años”, recalca Álex, que lamenta no poder saludar personalmente mañana a sus compañeros: “Muchos me llamaron para preguntarme cómo estoy”. Eso sí, mañana por encima de todo estará el Logroñés. “Preveo un partido competido, no creo que el Sporting vaya a ser muy superior, como nos pasa en casi todos los partidos”, analiza, “somos un equipo difícil, que sabe lo que tiene que hacer y tenemos un gran entrenador que nos sabe llevar”.

Personalmente asegura que se siente contento en el Logroñés, con el que es titular habitual. “Jugué 15 partidos porque tuve una pequeña lesión y ahora lo del virus”, explica, “el club está creciendo y la ciudad es bonita y acogedora”.