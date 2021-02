La mala racha del Sporting de cara a puerta: Reñidos con el gol

El Sporting está reñido con el gol. Prueba de ello es que los de David Gallego encadenan, por primera vez en lo que va de temporada, tres partidos seguidos sin ver portería. Una mala racha que desde el descenso de la temporada 2016-17 solo tiene un precedente: los cuatro partidos que estuvo sin marcar el Sporting de José Alberto en la temporada pasada, el peor récord desde que los rojiblancos volvieron a Segunda División.

El último gol del Sporting este curso data del pasado 11 de enero, hace tres semanas. Corría el minuto 53 de partido contra el Fuenlabrada cuando Uros Djurdjevic, pichichi del equipo con 12 goles, anotaba su segundo tanto del encuentro, dejándolo encarrilado. Ahí se rompió su buena racha y, por ende, la del equipo, ya que el atacante de los Balcanes lleva todo el año monopolizando el ataque rojiblanco.

Desde entonces, tres partidos seguidos sin ver portería: el encuentro copero frente al Betis (0-2), la visita en Liga al Castellón (2-0) y el último encuentro disputado en El Molinón, frente al Cartagena, que finalizó sin goles (0-0). En total, más de trescientos minutos sin marcar gol, lo que equivale a más de cinco horas de juego inane, sin perforar las mallas. Cabe destacar que hasta esta situación, el Sporting nunca había encadenado este curso dos partidos sin marcar.

Una mala racha que solo tiene un precedente desde el descenso en la temporada 2016-2017. Fue el pasado curso, con José Alberto al frente del equipo. Entonces, el Sporting completó cuatro partidos ligueros sin ver portería, entre las jornadas 15 y 18. Un récord que podía igualarse hoy si los de David Gallego no consiguen celebrar algún tanto.

Aquel Sporting perdió contra el Numancia (0-1), empató sin goles contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, cayó 0-2 frente al Tenerife y volvió a empatar 0-0 frente al Mirandés. La racha la rompió el propio Uros Djurdjevic, con un gol en El Molinón frente a la Ponferradina, en el minuto 74 de la decimonovena jornada, dando la victoria a los locales. Entre ese gol del serbio y el anterior tanto rojiblanco (de Borja López, frente al Cádiz en un partido que el Sporting perdió 3-1) pasaron alrededor de 400 minutos. Esto es: más de seis horas y media de fútbol sin celebrar un tanto.

Unos datos que no son meramente anecdóticos, sino que se ven reflejados también en el devenir del equipo. La mala puntería que viene arrastrando el club gijonés tiene su reflejo en el bache de resultados que está atravesando, con solo tres victorias en los últimos diez encuentros de competición regular, lo que hace que el Sporting vea peligrar cada vez más su privilegiada posición de play off, de la que no se bajó en lo que va de temporada. Pero el margen es cada vez más exiguo, y los rojiblancos, sextos en la tabla, ya solo sacan tres puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, la Ponferradina.

Precisamente, con la intención de poner fin a esa falta de gol en los últimos encuentros, la dirección deportiva sportinguista acudió al mercado de fichajes en busca de un delantero, tras dar salida a los otros dos con los que contaba, además de Djuka –Álvaro Vázquez y Neftali–. La llegada de Víctor Campuzano puede ser un bálsamo que ayude a los de David Gallego a volver a encontrar el sendero de la portería rival y, de ese modo, acabar con una mala racha que podría convertirse en un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico rojiblanco, toda vez que se está comenzando a notar su influencia en la tabla clasificatoria.