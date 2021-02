El director deportivo rojiblanco Javi Rico realizó esta mañana una valoración del mercado de fichajes invernal, mostrándose muy contento por su resultado conseguido. Igualmente, Rico mira ya a la próxima ventana de incorporaciones, donde deja entrever que el Sporting, de no subir, tendrá que acometer la venta de alguno de sus jugadores más importantes.

Valoración mercado. Tenemos que estar contentos, el objetivo que teníamos en mente y todos queríamos era Víctor. Se tuvo que esperar hasta última hora, pero lo sabíamos. Era el primer objetivo de la dirección deportiva y el míster está aquí, así que contentos. Álvaro tenía que salir porque así lo pidió, esperamos que tenga mucha suerte, igual que Neftali. Las salidas también fueron positivas

Renovaciones. Ya hemos empezado tiempo atrás para la renovación de Pedro, estamos en ello, buena predisposición las dos partes, esperamos que en breves pueda fructificar y que esté más años en el Sporting

Últimas hora del mercado. Teníamos claro lo que teníamos con Víctor, pero el Espanyol tenía que incorporar a un delantero para facilitar la salida y eso nos llevó hasta última hora del mercado. Pero estamos todos contentos de que Víctor esté aquí, salió todo bien

Djurdjevic. Para nosotros, el valor para nosotros de Djuka siempre va a ser su cláusula y quien lo quiera va a tener que pagarla, es la idea y no nos planteamos otra cosa. Ahora mismo, no nos planteamos que pueda salir, pero es el mercado el que va a decidir si puede seguir o no con nosotros. La pandemia está haciendo estragos a todos los clubes, se está viendo en los importes de los fichajes y esperemos que pueda mejorar porque sería positivo para los jugadores y los clubes

Aportación Javier Fernández en el mercado de fichajes. Siempre es fundamental. Entre Rufete y yo había buen feeling, buena predisposición, pero Javier, hablando con Durán, acabó de cerrar todos los flecos y las condiciones posibles.

Duración contrato Campuzano. Firmar a futbolistas jóvenes, que tenemos claro su rendimiento, dos o tres años obliga a cada poco renegociar. Por eso apostamos por contratos más largos, es nuestra forma de trabajar, como con Gragera o Guille Rosas. Son muy buenos futbolistas, jóvenes y con gran proyección, queremos tenerlos con nosotros

Alternativas a Campuzano. Teníamos claro que íbamos a esperar a última hora por él, pero sin descuidar las otras opciones por si se rompía, había otras vías posibles.

¿Recibió alguna oferta por algún futbolista? Interés y preguntar sí, ofertas concretas nunca llegaron a estar encima de la mesa

Cristian Salvador. Tuvo una lesión al empezar la liga y me alegro de que se haya mejorado. Nos emplazamos para tener una reunión en breve y hablar de su renovación.

Rendimiento del equipo. Está siendo excelente, el de todos los jugadores y el cuerpo técnico, satisfacción absoluta. De David Gallego no tenía ninguna duda cuando fue mi primera opción. No doy notas, pero el rendimiento está siendo excelente. Estamos en el Sporting, eso conlleva una historia, exigencia, masa social. Siempre vamos a estar entre los favoritos, aunque no sea por presupuesto, porque hay equipos que juegan en otra liga. Me parece perfecta la ambición y las ganas de Campuzano, pero no vamos a caer en estos momentos en meternos una autoexigencia o presión que tienen que tener otros clubes, por cuestiones obvias de presupuesto y plantillas, están a otro nivel. Pero esto es futbol y todo puede pasar.

Brote de coronavirus. Fue un golpe duro, descoloca todo un poco, pero la gestión del mister y jugadores ha sido excepcional y yo me puse a disposición para que no se rompiera todo lo bueno logrado hasta la fecha. Se ha logrado, hemos pasado una mini crisis de salud y todo el mundo está sano y bien y es lo que cuenta.

Sanciones internas. Todo lo que pase o haya pasado, prefiero olvidarlo. Todo quedará en régimen interno, de lo que tenga que pasar o pasó, tiene que ser así. Deseo que todo pase, todo el mundo se recupere y apoyemos a los sanitarios. Fue una etapa desagradable, no quiero mirar atrás a rebuscar, todo el mundo ha dicho lo que ha querido, me parece perfecto y respetable, pero no es tiempo de buscar y rebuscar, no le veo sentido, no creo que nos va a beneficiar en nada. Lo que haya pasado, quedará en régimen interno, no voy a decir nada al respecto

¿Necesita el Sporting vender a un jugador? Todos los clubes estamos necesitados, es obvio. Veremos cuando llegue, cómo se paga, cómo quedaremos en la clasificación, es un poco prematuro para decidir.

Renovaciones Carmona y Javi Fuego. Hablaremos en su debido momento, son dos jugadores especiales, gente que dio y está dando mucho al club, esperemos que lo sigan dando. En su momento, por respeto hacia ellos, nos sentaremos. Les doy las gracias por su ejemplo diario y todo lo que están dando para el club y sus compañeros

Cambio de entrenador del filial. He tenido que tomar una decisión, nunca es gratificante. Quiero agradecer a Samu todo lo que hizo en el Sporting, es un gran entrenador, pero considero que teníamos que dar un vuelco a la situación y los resultados están siendo buenos. Es un filial joven, con situaciones de trabajo complicadas, es difícil. Esperemos que siga la racha positiva y todo el mundo se sienta cada vez más importante y crea más en sí y den lo que están dando

Vuelta del fútbol base. Solo se volverá cuando las condiciones sean las adecuadas. Hay generaciones que igual se pierden un año sin competir, pero la pandemia marca

Equipo de trabajo. Noé Calleja está todos los días a mi lado, además de Caco, Sergio Sánchez, Manolo, Isma Piñera y ahora incorporamos a Sergio Meana. Ellos hacen un seguimiento diario de las ligas que entendemos que hay que seguir, todos los días viendo vídeos y partidos, compartiendo con nosotros sus impresiones para tener un listado de jugadores cuando llegue el momento. Me gustaría tener una red de ojeadores, pero ahora mismo, por la pandemia, es imposible. Con lo que tenemos nos parece suficiente.

Rendimiento Cumic. La confianza es inalterable siempre, con Cumic y todos los jugadores. La adaptación fue difícil, pero Djuka se lo hizo más fácil. El rendimiento cada vez va a más, y espero que siga, tiene potencial para dar más, porque puede

Álvaro y Neftali. Álvaro está cedido y a final de temporada se vuelve a incorporar y sobre Neftali sí que existe una opción de compra.

Hacer ficha del primer equipo a los jugadores del filial. Valoraremos en su momento tranquilamente, tomaremos las decisiones oportunas, cuando llegue el momento

¿Qué nota se pone? No me pongo nota, no me voy a juzgar. Las cosas están saliendo bien y la dirección deportiva estamos trabajando lo mejor que sabemos y podemos. Esto es fútbol, cuando las cosas vayan un poco regular, las notas variarán

Renovación David Gallego. Estamos todo el mundo encantados con él: dirección deportiva, consejo, plantilla. Tiene un año más de contrato, el tiempo dirá, está feliz aquí y nosotros con él. A seguir trabajando en la misma línea, con tranquilidad y exigencia

Rendimiento Manu García. Está siendo más que notable. Es un jugador diferencial y yo estoy feliz con él. Todos podemos dar más, estoy convencido de que va a intentar dar más todavía de lo que da, que es muchísimo. Tenemos que seguir avanzando y hacernos mejores unos a los otros. Todos están muy enchufados y es el momento de seguir con esta dinámica positiva. Su actitud, carácter, es sobresaliente, y lo será aún más. Estamos satisfechos no, lo siguiente.

Play-off. El calendario es el que es. Si una selección llama a un jugador, los clubes poco podemos hacer. Vamos a ver qué sucede y cuando llegue el momento, veremos qué se puede hacer, pero de momento no estamos haciendo ninguna gestión de ningún tipo.