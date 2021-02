Un Sporting de guante blanco

En lo que va de temporada liguera, con 24 jornadas disputadas de las 42 del total de la competición, el Sporting de David Gallego ya suma tantos partidos sin ver ni una sola tarjeta como en las tres últimas temporadas, coincidiendo con la vuelta del equipo a Segunda División. El último de estos encuentros, el pasado fin de semana frente al Logroñés, en Las Gaunas, en el que los rojiblancos se impusieron por 0-4, en el mejor partido de la temporada.

Una situación que no es casual: siempre que el Sporting termina el encuentro sin que ninguno de sus jugadores sean amonestados, saca algo positivo. Así, los gijoneses no conocen la derrota en todos los partidos desde su vuelta a Segunda División en los que no vieron ni una sola tarjeta.

De hecho, el balance de este año es inmejorable: tres encuentros ganados y dos empatados. La primera vez que se dio esta circunstancia fue en la jornada 13, frente al Mallorca, en un encuentro que finalizó 0-0. Posteriormente llegaron el 3-1 al Sabadell en la siguiente jornada, el 0-0 frente al Albacete y la victoria por 1-0 frente al Zaragoza en El Molinón.

Este balance rompe todos los récords firmados por los rojiblancos en las últimas temporadas. El pasado año terminaron solo dos encuentros sin ver ninguna tarjeta, ganando 4-0 al Zaragoza y empatando 0-0 frente al Deportivo de La Coruña. En la 2018-19, otros dos encuentros sin ver amonestaciones: una victoria por 2-0 frente al Extremadura y un empate 1-1, en la primera jornada liguera, frente al Alcorcón. En la 2017-18, la primera en Segunda División tras el último descenso, solo se logró este hito una vez en competición liguera, venciendo 2-0 al Nástic.

Con todo, este año el Sporting es el segundo equipo de la categoría que menos tarjetas amarillas recibe, con 41 (empatado con el Espanyol), solo por detrás del Alcorcón, que suma 30. No obstante, gijoneses y pericos solo han visto tres expulsiones –los rojiblancos una más, si se suma la que vio Marc Valiente en Copa del Rey– por las siete del Alcorcón.

Además, a estas alturas de la temporada ningún jugador rojiblanco cumplió sanción por acumulación de tarjetas amarillas, aunque hay tres jugadores apercibidos de sanción, con cuatro amonestaciones: Borja López, desde la jornada 15, y los serbios Djurdjevic, desde la jornada 19 y Cumic, desde la 21.

Todo ello da muestra del buen nivel defensivo que está desplegando el equipo de David Gallego, que no se ve obligado a realizar faltas agresivas ni tácticas al perder la posición, con lo que ve pocas tarjetas, convirtiéndose en un Sporting de guante blanco.