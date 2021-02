“El brote de covid fue un golpe duro, pero queda en el régimen interno”, dice Rico

El brote de coronavirus que sufrió el vestuario del Sporting coincidiendo con las vacaciones de Navidad de la plantilla y que llegó a afectar a nueve jugadores en dinámica del primer equipo, además de a un auxiliar del cuerpo técnico, “fue un golpe duro, porque descolocó todo un poco”. Así lo reconoció ayer el director deportivo rojiblanco, Javi Rico, que no obstante quiso alabar “la gestión del míster y los jugadores, porque ha sido excepcional”, remachando que “yo me puse a disposición suya para intentar que no se rompiera todo lo bueno logrado hasta la fecha”. Un objetivo, el de que el brote desatado en el vestuario no tirara por tierra todo el trabajo realizado hasta entonces, que “se ha logrado, hemos superado la crisis”, zanjó.

Una problemática que puede estar zanjada en lo deportivo, pero no en lo institucional. Dos jugadores de la primera plantilla –además de otro excanterano– han sido propuestos para sanción por la Policía Nacional después de que el cuerpo investigase un evento, la tarde de Nochebuena, en el que participaron, en uno de los locales del Grupo Gavia –que también fue propuesto para sanción–, y concluyera que no se cumplieron las medidas de seguridad impuestas –uso de mascarillas, permanecer sentados, guardar la distancia de seguridad–. Una sanción cuyo importe se desconoce hasta la fecha y que podría haber tenido su réplica en el reglamento de régimen interno del club.

“Todo lo que haya pasado o tenga que pasar quedará en el régimen interno del club, porque tiene que ser así”, aclaró Javi Rico, que asegura que “prefiero olvidar todo porque fue una etapa desagradable y no quiero mirar atrás a rebuscar, no le veo sentido y creo que no nos vamos a beneficiar en nada”.

Una situación que, por muy negativa que fuera, no afectó al rendimiento del equipo, que Javi Rico califica de “excelente”, tanto en lo referido a los jugadores como al técnico David Gallego. Todo ello hace que el Sporting marche cuarto en la clasificación de la Segunda División, asentado en unos puestos de play-off de los que aún no se ha bajado en lo que va de temporada. “Estamos en el Sporting, y eso conlleva una exigencia, por su historia y su masa social”, entiende Rico, “siempre vamos a estar entre los favoritos, aunque no sea por presupuesto, porque en este sentido hay equipos que juegan en otra liga”. Así, el director deportivo rojiblanco asegura que, aunque “me parece perfecta la ambición y las ganas de Campuzano”, que en su presentación como jugador del Sporting ya habló abiertamente de luchar por el ascenso, deja claro que “no vamos a caer en estos momentos en meternos una autoexigencia o presión que tienen que tener otros clubes, por cuestiones obvias de presupuesto y plantillas”. Estos otros equipos “están a otro nivel, pero esto es fútbol y todo puede pasar”, enfatiza.

Equipo de seguimiento

A esta buena racha también ayuda el equipo de trabajo de la dirección deportiva que encabeza el propio Javi Rico y que conforman Noé Calleja, “que está todos los días a mi lado”; Caco Morán, Sergio Sánchez, Manolo Sánchez Murias e Isma Piñera, además de Sergio Meana, que acaba de incorporarse al equipo. “Ellos hacen un seguimiento diario de las ligas que entendemos que hay que seguir, todos los días viendo vídeos y partidos, compartiendo con nosotros sus impresiones para tener un listado de jugadores cuando llegue el momento”, explica Javi Rico, que asevera que le gustaría tener una red de ojeadores, “pero ahora mismo, por la pandemia, es imposible, así que con lo que tenemos nos parece suficiente”.

También se pronunció Javi Rico sobre el despido de Samuel Baños como entrenador del Sporting B, que fue sustituido por Sergio Sánchez. “He tenido que tomar una decisión que nunca es gratificante”, explicó Rico, “quiero agradecer a Samuel todo lo que hizo en el Sporting, es un gran entrenador, pero considero que teníamos que dar un vuelco a la situación y ahora los resultados están siendo buenos”, con lo que “esperemos que siga la racha positiva y todo el mundo se sienta cada vez más importante y crea más en sí y den lo que están dando”. Respecto a la vuelta de las categorías de deporte base, se limitó a asegurar que “solo volverán cuando las condiciones sean las adecuadas”.