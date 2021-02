Uros Djurdjevic, pichichi de la Segunda División con 15 tantos, recogió esta mañana el premio como mejor jugador del pasado mes de enero, entregado por una conocida marca nacional de cervezas y que se otorga en base a las votaciones de los aficionados. "Es mi tercer premio, es muy importante para un jugador ganar un trofeo como este", explicó el atacante serbio, "este galardón me da mucho y quiero seguir así, y el equipo también".

El porqué de su mejora. No hay mucha diferencia, soy el mismo, pero me costó adaptarme a esta Segunda División, porque es difícil para un extranjero jugar aquí. Ahora estoy muy feliz aquí, me siento muy cómodo, por eso llegan los goles.

Importancia de David Gallego. Tengo más confianza con este entrenador, me gusta como jugamos ahora, me llegan muchos balones más, por eso consigo más goles.

¿Se marca una cifra goleadora? No, no me marco una cifra de goles, voy partido a partido.

Confianza. En ningún momento perdí la confianza de triunfar en el Sporting.

¿Hay interés de otros equipos? No lo sé, pero no me preocupa. Estoy aquí y estoy muy contento, cuando acabe la temporada vamos a ver. Nunca se sabe con el mercado, pero ahora no tenemos que pensar en eso, sino en el Málaga.

Continuidad. Espero jugar aquí muchos años más aquí, pero en Primera, como dije al principio de la temporada. Mi reto es jugar en Primera el año que viene, con el Sporting. No pienso en una salida, solo en jugar con el Sporting en Primera.

Málaga. Es uno de los mejores equipos fuera de casa. Pero para cada partido tenemos un plan y yo creo que, si entramos como en el último encuentro, creo que podemos ganar. Tenemos que entrar como en Las Gaunas.

¿Qué puede mejorar? Creo que tengo que seguir así. Mi carácter es así, siempre tengo hambre de ganar y hacer goles. Eso ayuda mucho al equipo.

Campuzano. Es un buen jugador, lo vi en entrenamientos y contra el Logroñés. Nos puede dar mucho, yo creo que puedo jugar con él.

Cumic. Seguro que su adaptación a esta Segunda División es difícil, como me pasó a mí. Tiene que aprender español, pero tiene suerte porque estoy yo y le ayudo mucho. Ahora está mucho, mucho mejor.

Competencia RDT. Me gusta, está haciendo muy buen trabajo, marca muchos goles y es un delantero muy bueno.

Objetivo temporada. Tenemos que estar siempre arriba. Este año lo estamos logrando desde el principio, aun no bajamos de play-off, y tenemos que seguir ahí. Quedan mucho, 18 partidos más, la segunda es muy larga.