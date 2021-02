Los otros titulares que deja Javi Rico: de Gallego a Pedro Díaz

La apuesta más contundente de Javi Rico desde que llegara a la dirección deportiva rojiblanca fue la de colocar a David Gallego en el banquillo rojiblanco. Un todo o nada que, por el momento, está saliendo a pedir de boca, con unanimidad entre la afición sobre la buena labor del técnico. “No tenía ninguna duda cuando fue mi primera opción”, sacó pecho ayer Javi Rico. El técnico de Suria tiene contrato para esta temporada y la siguiente, y ya se están alzando voces pidiendo su renovación. “Estamos todo el mundo encantados con él: dirección deportiva, consejo, plantilla”, explicó el director deportivo sportinguista, que remarcó que “tiene un año más de contrato y el tiempo dirá, está feliz aquí y nosotros con él”. Por eso, llama al técnico rojiblanco a “seguir trabajando en la misma línea, con tranquilidad y exigencia”, para lograr los objetivos marcados.

Las renovaciones de Pedro Díaz y Cristian Salvador, en marcha

Finalizado el mercado de fichajes invernal, Javi Rico ha comenzado ya a trabajar para confeccionar la plantilla para las próximas temporadas, dando prioridad a las renovaciones. Así, aseguró que “ya hemos empezado tiempo atrás los contactos para la renovación de Pedro Díaz, estamos en ello y hay buena predisposición las dos partes”, con lo que “esperamos que en breve pueda fructificar y que esté más años en el Sporting”, toda vez que su contrato finaliza en 2022. Antes, este mismo verano, finaliza el de Cristian Salvador, que ya podría negociar con otros clubes para firmar su salida, algo que desde la dirección deportiva rojiblanca se quiere evitar. “Nos emplazamos para tener una reunión en breve y hablar de su renovación”, explicó Javi Rico.

Manu García "da muchísimo, pero aun puede dar más"

Javi Rico aseguró ayer que el rendimiento de Manu García esta temporada “está siendo más que notable”, pero incidiendo en que “todos podemos dar más”. Así, aunque remarcó que “es un jugador diferencial y yo estoy feliz con él”, Javi Rico se mostró “convencido de que va a intentar dar más todavía de lo que da, que es muchísimo”. De hecho, el director deportivo rojiblanco aseguró que “su actitud y su carácter es sobresaliente, y lo será aún más”, con lo que, explicitó, “estamos satisfechos no, lo siguiente”. No obstante, Rico no quiere echar las campanas al vuelo y enfatizó que “tenemos que seguir avanzando y hacernos mejores unos a los otros”, incidiendo en que “todos los jugadores están muy enchufados y es el momento de seguir con esta dinámica positiva” para continuar con la buena racha de resultados.

La continuidad de Javi Fuego y Carmona, aún por decidir

Otros de los jugadores que finalizan su vinculación con el club al terminar la presente campaña son Carlos Carmona y Javi Fuego, dos de los pesos pesados del vestuario. Sobre su posible continuidad en el equipo, Javi Rico resolvió que “hablaremos en su debido momento”, toda vez que “son dos jugadores especiales, gente que dio y está dando mucho al club, y que esperemos que lo sigan dando”. Así, en este sentido, el director deportivo rojiblanco adelantó que “en su momento, por respeto hacia ellos, nos sentaremos para hablar de su continuidad”. Rico quiso públicamente darles las gracias “por su ejemplo diario y todo lo que están dando para el club y sus compañeros” en una temporada como la actual, con circunstancias como el brote de coronavirus que afectó al vestuario.