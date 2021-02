Joaquín Alonso: “El Sporting tiene futuro porque hay planteamientos muy claros”

–¿Qué significa ser director de relaciones institucionales?

–Representar al club en actos institucionales, sociales, y ser parte de la imagen de la entidad. Para mí es un placer porque supone un contraste con lo que hacía antes. Sigo siendo el presidente de la asociación de veteranos del Sporting porque es compatible con el cargo. Nuestra asociación es muy cercana y somos muy participativos. Es un nexo más de los exjugadores, intentamos que sean partícipes de todas las cosas que sean de interés común. En 2016, con la nueva Fundación del Sporting, nos invitaron a ser patronos. La Fundación es muy importante para el Sporting y en el futuro lo va a ser más. Teníamos muchísimos proyectos en marcha, pero llevamos un año en que se nos han trastocado todos los planes. Así y todo se hicieron muchísimas cosas: de tipo social, de desarrollo interno a través de Mareo Lab, de la vinculación de la asociación con el fútbol base de Mareo…

–¿Temió que la vinculación al consejo perjudicase su imagen?

–No. Acepté totalmente convencido, sobre todo porque al tener esa cercanía a través de la Fundación conocía el funcionamiento del club. Es muy fácil porque hay solo cuatro consejeros y son muy cercanos.

–Siempre habló muy bien de Javier Fernández.

–Y sigo hablando. El presidente trabaja al cien por ciento para el club, intenta tenerlo ordenado, y es exigente porque se exige a sí mismo el primero. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. En el club existe un futuro porque los planteamientos son muy claros: hacia dónde se quiere ir, cómo se quiere ir, cómo hay que trabajar. Y sabiendo lo que tenemos detrás: una masa social que hay que cuidar e intentar darle lo que se busca, que el equipo vuelva a estar en Primera División. Viendo cómo funcionaba el club, no me costó dar el paso.

–¿Es un puesto con contenido real?

–Sé que se podría haber hecho más, pero ahora hay una limitación tremenda. Hay cosas que no dependen de nosotros: estamentos como la Liga o la Federación limitan nuestro radio de acción. Intento estar al día de todo lo que se hace en el club, de conocer a todo el mundo. A veces me sorprende lo bien que funcionan algunos departamentos que pasan desapercibidos. Por eso, después de quince meses, estoy convencido de que di el paso acertado.

–Su antecesor en el cargo fue Quini.

–No vengo a sustituir ni a imitar al Brujo, que era inigualable. Tenemos un perfil diferente. Voy a los entrenamientos porque me gusta ver cómo trabajan y así entiendo mejor el juego. Veo que lo que se trabaja por semana se hace en los partidos. Me gusta tener contacto con todos los jugadores, son chavales superdispuestos para todo. Hacemos muchos actos con la Fundación, les pides cualquier cosa y lo hacen. También me corresponde la relación con los árbitros o con personas de otros clubes. Me gusta que digan que el trato es bueno, que es un gusto venir aquí. Tenemos que ser un club reconocido por un trato cercano. El Sporting cuida eso muy bien. Una de las cosas que me encanta es el equipo Genuine, es una de mis debilidades. Pero ahora estamos limitados.

–¿La pandemia también ha afectado al Espacio Quini y al Museo?

–Sí. El Tour de El Molinón se estaba abriendo a las peñas, para que pudieran hacer allí la entrega de sus trofeos. Hasta el 14 de marzo estaba funcionando espectacular. Cada quince días anunciábamos una visita guiada con dos exjugadores. Acompañaban todo el tour. Volverá a funcionar, y algún proyecto más que estamos estudiando. Tengo la suerte de que mis excompañeros colaboran muchísimo y desinteresadamente, empezando por Juan Carlos Ablanedo. También se paralizó el campus, la escuela y todo el fútbol base de Liga Nacional para abajo.

–¿El club funciona mejor de lo que esperaba?

–Sí. Es que hay gente muy válida. A Carlos Barcia ya lo conocía. Pero lo mismo puedo decir de Pepe Acebal, del servicio médico o de los trabajadores de administración. Y está el presidente, que lo acapara todo, sabe todo lo que pasa en el club. Vive el Sporting con mucha intensidad y da soluciones. Se ha visto en esta situación. No hubo ni un ERTE, se hizo un esfuerzo tremendo. Hay que esperar a ver cómo acaba la temporada, pero la gestión te da una tranquilidad tremenda, no es la incertidumbre de temporadas atrás. Esa es la sensación que tengo desde dentro. Todo lo que funciona tiene el complemento del primer equipo. En la Federación todos deseábamos que a la absoluta le fuese bien. Aquí ocurre lo mismo. Si aciertas en el tema deportivo, al final todo va bien.

–Pero la sensación sobre la apuesta por la cantera es que a la fuerza ahorcan.

–Yo digo que no. La idea del consejo es tener una base de Mareo, lo que funcionó siempre. Si se analiza el perfil de la plantilla tenemos en determinados puestos a gente importante, aunque no sean de Mareo, como Mariño, que se identifican con el club, que están ayudando a crecer a los otros. Y después la suerte de tener ahí varias hornadas de jugadores, lo que significa que algo se estaría haciendo bien ya de atrás para que salgan. A los centrocampistas de la generación de 2000 los conozco desde infantiles porque Manolo Sánchez Murias organizaba tareas de tecnificación por puesto y llamaba a exjugadores. Ablanedo participó con los porteros, Jiménez con los centrales. A Gragera, Mecerreyes y Gaspar los conozco desde hace mucho. Se estaba trabajando bien, pero hay que buscarles el espacio y el momento. Tardamos, por ejemplo, en encontrar un lateral derecho y ahora tenemos a Guille y a Enol, o Trabanco, que está jugando en esa posición. O zurdos, como Pablo García, David Argüelles y Diego, un juvenil de segundo año. Y también se trata en buscar a las personas adecuadas para el cuerpo técnico que apuesten por ello.

–¿Le convence Gallego?

–Sí. Es muy bueno tácticamente, con las ideas muy claras. Para él, los jugadores que tiene son los mejores y trabaja con ellos sin problema. Se identifica con un modelo de cantera. Y siempre le digo que todavía no vivió lo que es este club porque como vayan bien las cosas va a disfrutar mucho con la gente. Él y sus ayudantes son muy currantes, echan muchas horas. Se junta su buen trabajo, la ilusión con que lo hacen y los conocimientos que tienen.

–Pero el Sporting compite con equipos que le triplican en presupuesto.

–Da igual. Es verdad que el Almería puede alternar dos onces similares, mientras que nosotros tenemos jugadores que necesitan ir haciéndose. Pero yo no cambiaría, por ejemplo, a Gragera por Samu el del Almería, por decir uno. Es nuestro futuro. Javi Rico lo entiende bien porque es de casa: lo que traigas tiene que ser bueno, importante en el funcionamiento del equipo. Y que sea una apuesta clara, como el caso de Campuzano. Puede salir mal, pero es el camino.

–¿Le sorprende la buena marcha del equipo?

–Sabía que íbamos a hacer una buena temporada. Ya lo dije antes de empezar, que me gustaba mucho lo que estaba viendo. Por todo. Veía cómo funcionaba Gallego, veía las ganas con las que venía la gente. Y me llevé una alegría tremenda de que Nacho se quedase porque puede llegar a ser un jugador importante. Hay dos generaciones, la del 98 y la de 2000, que son muy buenos profesionales y buenos chicos.

–¿Se desarmará el equipo si no hay ascenso?

–Yo creo que no porque ahí está la buena gestión del consejo y de Javier. Se pudo ver el pasado verano, con varios jugadores que sonaban, en eso el presidente es muy claro y muy firme. Si llega un momento en que, por las normas de la Liga, estás obligado, pues decides. Pero se está intentando hacer una base de futuro, creciendo. Es cierto que los primeros resultados ayudaron. Ves al equipo ahora y tiene personalidad, domina las dos áreas. Eso es lo que prima hoy en el fútbol, ser bueno defendiendo y ser bueno en ataque. Y después la aportación de jugadores como Javi Fuego, que es un profesional como la copa de un pino, o la recuperación de Borja. Marc Valiente, que es espectacular, o Babin, que es muy listo. Es un equipo muy equilibrado. Hay jugadores que no explotaron todavía y tienen potencial, como Aitor García o Cumic. A Gaspar le costó un poco al principio y ahora se está consolidando.

–¿Ve algún Joaquín, alguien que haga carrera en el club?

–Ojalá los que vienen de la base se queden muchos años. Los que pasan del filial lo están entendiendo, se está viendo con las renovaciones de Guille, de Nacho, espero que pronto de Pedro. Manu García tenía equipos de Primera y prefirió venir al Sporting. Veo buena gente, comprometida, ilusionada, con calidad y con capacidad de mejorar.

–¿Qué opina de las críticas por el brote de covid?

–Bastante tiene uno con padecerlo y superarlo. Pasa en todos los sitios, caen bombas cerca, nadie está libre. Los controles que se hacen en el club son exhaustivos. El cuerpo médico está haciendo un esfuerzo tremendo.

–¿Es muy importante la permanencia del filial?

–Como mínimo tenemos que estar en Segunda B. Al filial le penalizó que es un equipo muy joven. Además, por los protocolos de la Liga empezaron a entrenar tarde, no podías mezclar los equipos, y eso que somos privilegiados con Mareo.

–¿Y el femenino?

–El objetivo este año es mantener la categoría. Tiene un futuro tremendo porque hay jugadoras muy jóvenes. Es un modelo similar al del primer equipo masculino.