El cruce de caminos de Caye Quintana y Aitor García

El Sporting-Málaga de hoy en El Molinón servirá para que dos grandes amigos se encuentren y, si las restricciones sanitarias lo permiten, se intercambien la camiseta, como siempre hacen. El malaguista Caye Quintana (Isla Cristina, Huelva, 1993) confiesa que le ha enviado algún whatsapp a su colega Aitor García “para picarle un poco” antes del partido. Otro de los rituales que siguen religiosamente cada vez que se enfrentan. La amistad viene de lejos, desde las categorías inferiores del Recreativo de Huelva. “Somos los dos de allí y jugamos juntos varios años en la cantera”, explica el atacante del Málaga, que recuerda que “él, aunque es más joven, estaba ya allí y tuvimos muy buena relación desde el principio”.

Una relación que fue a más con el paso de los años. “En juveniles hicimos muy buenas migas y conseguimos mantener el contacto, que es lo más difícil”, enfatiza Caye Quintana. Ejemplo de esa buena amistad son los consejos que mutuamente se dan. “Antes de que yo firmase por el Cádiz, me asesoró muy bien hablándome de la ciudad y del club, en el que él estuvo unos años muy felices”, rememora ahora el malaguista. “Por eso me decidí para firmar por ellos, por las buenas referencias que me dio”.

Por eso también Caye Quintana tiene “muchas ganas” de jugar el partido de hoy, aunque echará de menos ver El Molinón lleno, del que ya pudo disfrutar en otras visitas. “Al Sporting le pasa como nosotros: es un equipo con una gran afición, va mucha gente al estadio, y verlo vacío es una pena”, remarca, aventurando que “va a ser un partido duro porque el Sporting está en un buen momento, pero esperamos ponerle las cosas difíciles con nuestras armas”.

Además, los andaluces llegan “un poco tocados” por la última derrota en casa frente al Zaragoza (1-2). Una circunstancia que no evitará que den buena imagen, ya que “fuera de casa estamos sacando muchos puntos, somos de los mejores equipos”, aunque Quintana es consciente de que El Molinón es el último estadio invicto de la categoría. “Las estadísticas están para romperlas y si no creyéramos que podemos ser los primeros en asaltar El Molinón, no iríamos”, asegura. Lo que sí tiene claro es que “el Sporting va a estar arriba cien por ciento seguro, porque tiene muy buenos jugadores y es un rival muy duro”, aunque es consciente de que “hay muchos equipos que parten con esa etiqueta de favorito: Espanyol, Mallorca, Rayo, Leganés o el propio Sporting”. Para Caye Quintana, las principales bazas de los rojiblancos son que “saben muy bien a lo que juegan y están haciendo las cosas bien. Y todo eso se refleja en la clasificación”.

Centrándose en aspectos más concretos, el malaguista remarca que “en ataque y defensa son un equipo contundente”, a lo que se suma que “Djuka está marcando la diferencias, haciendo muchos goles, y tiene jugadores como Manu o Aitor García, con mucha calidad”. Así, augura “un duelo bonito para los aficionados”, sobre todo porque “nosotros somos bastante parecidos al Sporting, aunque nos está faltando más contundencia en las áreas, sobre todo para dejar la portería a cero”. Algo que intentará evitar su amigo Aitor García, con el que espera cambiarse la camiseta.