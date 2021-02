El Málaga amenaza el fortín de El Molinón

El tercer mejor equipo en casa contra el tercero mejor fuera de Segunda División. Ese es el menú de hoy en El Molinón (21 horas, Gol), un Sporting-Málaga con mucho en juego para los locales. Pese a su excelente temporada, el equipo de David Gallego ve amenazada su plaza en zona de play-off, de donde no ha salido desde comienzo de Liga. Las sensaciones son buenas porque el Sporting viene de una contundente victoria en Logroño (0-4), Gallego tiene a casi toda la plantilla a su disposición y es el único equipo de la categoría que todavía no ha perdido en su campo.

Solucionados unos pequeños problemas físicos de Javi Fuego, que se perdió solo un entrenamiento, Gallego podría repetir el mismo “once” que presentó en Las Gaunas, formado por Mariño; Guille Rosas, Babin, Marc Valiente, Saúl García; Gragera, Javi Fuego; Cumic, Manu García, Gaspar Campos; y Djuka. El entrenador, que como siempre que hay partido en El Molinón no adelantó la convocatoria, recupera a Aitor García tras cumplir su sanción. Pero es probable que no pueda contar con Campuzano. El delantero catalán no pudo entrenarse con el grupo desde el jueves y ayer volvió a realizar trabajo de prevención en el gimnasio.

Pese a la probable ausencia de Campuzano, ahora Gallego cuenta con numerosas alternativas para las tres plazas de acompañantes de Djuka. En Logroño Manu García fue uno de los más destacados, al igual que Gaspar Campos, mientras que Cumic mejoró actuaciones anteriores con una asistencia a Djuka y su primer gol en Liga. Así que Aitor García lo tendrá difícil para volver a la titularidad, al igual que Pedro Díaz, aunque el sierense podría retrasar su posición al doble pivote, como ha ocurrido en algún partido desde su recuperación. Nacho Méndez también espera su oportunidad.

El Málaga viene de una nueva decepción en casa, donde es el peor equipo de la categoría: solo ha sumado once puntos en doce partidos. Por eso, para el equipo que entrena Sergio Pellicer los desplazamientos son un alivio. Ha ganado seis partidos fuera de casa, alguno de ellos en campos tan complicados como el del Girona o Fuenlabrada. Pero en los dos últimos meses también le está costando sumar a domicilio y su única victoria llegó hace dos jornadas en Alcorcón, con un gol en el último minuto del añadido después de un mal partido.

Pellicer tiene la baja de última hora de Luis Muñoz, un centrocampista de la cantera que es básico en su esquema. Sí estarán en Gijón los veteranos Escassi y el asturiano Lombán, que durante la semana sufrieron diferentes problemas físicos.