El vacío de Mareo

“Sin duda es la temporada más atípica que recuerdo, la de mayores dificultades”, apunta el director de fútbol base del Sporting, Manolo Sánchez Murias, preocupado por la inactividad de los casi 200 jugadores y jugadoras de los once equipos que no pueden ni siquiera entrenarse en Mareo: dos benjamines, tres alevines, dos infantiles, dos cadetes y dos femeninos. “El primer mensaje que intentamos trasladarles”, añade Manolo, “es que hay una situación especial que lo dificulta todo, pero que nosotros en el club no paramos”.

Según Manolo , la clave fue “hacer frente a la realidad: ya que no se puede desarrollar el trabajo diario, presencial, debe de continuar la actividad individual. Y a partir de ahí diseñamos un plan de acción para que los jugadores desarrollen un trabajo controlado y pautado”. En marzo se les hizo llegar una serie de rutinas para que se mantuvieran activos en sus casas. “La idea es que mantuvieran un estado mínimo de forma por si en cualquier momento se podían retomar las competiciones”.

Descartada esa posibilidad, los dirigentes del Sporting confiaron en retomar la actividad tras el verano. Algunos equipos volvieron a Mareo en octubre durante unos días, pero las restricciones impuestas por el Principado ante la segunda ola del covid-19 lo paralizaron todo, salvo los dos equipos juveniles y los dos femeninos de superior categoría. Así que Manolo Sánchez Murias y su equipo de trabajo exploraron nuevas estrategias para seguir de cerca a sus canteranos.

“Procuramos estar en contacto con los chicos y los padres a través de videoconferencias”, apunta Manolo, que contó con colaboración interna y externa: “Participaron exfutbolistas, para hacer entender a los jugadores y jugadoras todo lo que implica esta profesión. Y que supieran que pese a todo, el club estaba presente. Esto ha sido un aprendizaje para todos, con el objetivo de que a la vuelta haya sido solo un paréntesis”.

Como responsable del área de metodología, Sánchez Murias pidió a los chavales “que no dejaran de tener contacto con el balón”. Le apoyaron los responsables de las distintas áreas: Eduardo Domínguez en la preparación física, Emilio González Nosti en la coordinación y Rogelio García en el día a día de la parte técnica en Mareo. De momento nadie se plantea la vuelta a la actividad habitual. “Enviamos pautas de trabajo semana a semana. Todos estamos deseando volver a la normalidad, pero ahora tenemos que priorizar la salud”.

Uno de los artífices del trabajo durante este “impasse” es Emilio González Nosti, “Emi”, que ingresó en el Sporting hace cuatro años como entrenador y ahora está al frente del área de psicología. Una función que compatibiliza con la de ayudante de Sergio Sánchez en el filial. “En realidad yo soy arquitecto, pero cuando empecé a entrenar vi lo importante que era la psicología en el trabajo con los equipos. Me matriculé en la UNED en asignaturas sueltas y al final he acabado la carrera”.

“Cuando empezó la pandemia todo era una incógnita”, señala González Nosti: “Como vimos que iba para largo nos organizamos. El responsable de cada área aportó sus planes”. Entre sus iniciativas está la llamada “escuela de capitanes”, a través de la que Joaquín Alonso ofreció unos tutoriales para que los chavales entendiesen esa responsabilidad”. Suya fue también la idea de asignar a cada equipo dos padrinos exfubolistas del club: “Uno que llegó a profesional y otro que se quedó en el camino, para que se diesen cuenta de lo que les puede esperar”.

Emi reconoce que trabajó individuamente con algún jugador, “a petición de los padres o de los entrenadores. Depende mucho de la edad. Los pequeños se entretienen con cualquier cosa y a los mayores les cuesta más abrirse”. Está convencido de que todo esto no dejará secuelas: “El cerebro de los chavales se adapta a todo. En cuanto puedan entrenar, en dos días estarán como si no hubiera pasado nada”. Para los que se lo toman más a pecho, González Nosti tiene una estrategia: “Les pido que se imaginen que fue una lesión de larga duración y que, como se suele decir, volverán más fuertes”. Cree que el plan del Sporting está siendo muy ajustado “porque una sobreexposición tampoco sería buena”.