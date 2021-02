Mariño: “El ascenso es difícil por los equipazos que están en la pelea”

Tras la vuelta de Mariño, el Sporting lleva tres partidos seguidos sin recibir goles, con lo que lleva 14 en 22 partidos disputados, con un porcentaje de 0,64, igualado con Diego López, del Espanyol, y solo superado por Manolo Reina, del Mallorca, con 0,52. “El equipo tiene las ideas más claras que otros años en defensa”, apunta Mariño, que comparte los méritos con sus compañeros: “Es fruto del trabajo que venimos haciendo y que nos permite llegar bien a los partidos. La gente sabe qué hacer en cada momento”.

Sobre su buena racha, el gallego señala que “todo el equipo se vacía en labores defensivas, nadie se ahorra un esfuerzo. Por eso somos muy fiables y un bloque duro. Los equipos sólidos atrás acaban en zonas altas. Y arriba tenemos gente determinante, que puede romper los partidos en cualquier momento”. Mariño da sus claves sobre la buena marcha del equipo: “Tenemos siempre un plan de partido, las ideas muy claras juguemos en el campo que juguemos. Siempre plantamos cara, sea el rival que sea. Somos un equipo muy rocoso, difícil de ganar. En defensa hacemos las cosas muy bien y en ataque tenemos jugadores determinantes. Ser ese bloque fiable y serio hace que las individualidades ofensivas salgan y nos llevemos más puntos”.

Pese a esas buenas sensaciones, el portero echa el freno cuando se le habla de ascenso: “No quiero ni pensarlo. Es muy difícil compararnos con los equipos que tenemos por delante, con las plantillas y jugadores que tienen. Nosotros tenemos que ir por nuestro camino, peleando cada partido como si fuese el último. Al 100 por ciento podemos pelear contra cualquiera, pero al 95 cualquiera nos puede tocar la cara. Es muy difícil luchar contra ellos, pero estamos cerca, en una buena línea, vamos a seguir peleando y ¿por qué no? Pero no nos tiene que volver locos ni el ascenso directo ni nada”.

Mariño, que desde su llegada rechazó varias ofertas, asegura que nada le gustaría más que jugar con el Sporting en Primera: “No quiero ni imaginármelo, ojalá pueda ser este el año. No hay cosa que más desee por todo, por el club, la afición, la ciudad y por mí. Ojalá sea pronto porque todos tenemos muchas ganas de volver a Primera. Es muy difícil por los equipazos que están metidos en la pelea. No sé si será este año, pero ojalá sea pronto”.

Lo que más lamenta Mariño de esta temporada es no poder disfrutar de la afición: “Llevo años aquí y conozco cómo es la gente. No me quiero imaginar, con el buen momento que llevamos, cómo estaría El Molinón. Sería una olla a presión. Es una pena que los aficionados no puedan disfrutar de este año. Continuar con esta dinámica es algo básico, importantísimo. Lograr los objetivos pasa por ser fuertes en casa. Si lo conseguimos, también sacaremos puntos fuera porque peleamos todos los partidos. Hasta Las Gaunas estuvimos tiempo sin ganar fuera, pero no tenemos eso en la cabeza, solo llevar a cabo nuestro plan sin salirnos del guion”.

Asegura que se encuentra “muy bien” físicamente tras el parón obligado: “Me costó los primeros días porque venía de un largo periodo en casa sin hacer prácticamente nada. Costó volver a activar el cuerpo, pero me encuentro cada día mejor”. Sobre el brote de covid recalcó que “estamos en una pandemia mundial, muchísima gente se ha contagiado y nosotros no estamos exentos de ello. Se especuló demasiado. Escuchar lo que se tuvo que escuchar y todo lo que se difamó da un poco de rabia”.

Según Mariño, lo más complicado de su período de baja fue “el día a día, no poder entrenar ni estar con el equipo, ver los partidos por televisión. Se pasa peor que en el campo”. Y elogió a su sustituto, Christian Joel: “Lo vi muy bien, ayudó mucho al equipo y se lo merece porque es un currante. Está en el momento de equivocarse y aprender. Va a tener más oportunidades para sumar minutos y experiencia, ya sea con el B o con nosotros”.