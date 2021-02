La previa del Albacete-Sporting: Los rojiblancos, a confirmar sensaciones

Tras la holgada victoria en Logroño, hace dos jornadas, por 0-4, con un “hat trick” de Djuka, el Sporting buscará hoy en el Carlos Belmonte de Albacete (Movistar LaLiga y Movistar Vamos, 18.15 horas) confirmar las buenas sensaciones que dejó en Las Gaunas y poder lograr así su segunda victoria a domicilio, algo que no consigue desde las primeras jornadas ligueras, donde sumó los tres puntos en Cartagena y Almería. Esta es la gran asignatura pendiente de este equipo, que estadísticamente se muestra menos fiable fuera de El Molinón que en casa.

Y lo hará además en una jornada que puede ser propicia para los de David Gallego, que mantendrán pase lo que pase su privilegiada posición clasificatoria entre los seis primeros, en puestos de play-off. Sus perseguidores (Ponferradina y Mirandés) se enfrentaron ayer entre sí, y los rojiblancos podrían abrir brecha.

Pero para ello necesitan ganar al Albacete. Un equipo, entrenado por el gijonés Alejandro Menéndez, que ocupa uno de los puestos de peligro, en la parte baja de la clasificación. Sin embargo, el Sporting ha demostrado esta segunda vuelta que no se le da bien enfrentarse a los equipos de la zona baja. Así, perdió contra el Castellón y no supo ganar al Cartagena. Dos tropiezos que Gallego y sus hombres confían en poder olvidar hoy en el Carlos Belmonte, donde no se contabiliza una victoria rojiblanca desde el ascenso del equipo capitaneado por Manolo Preciado en la temporada 2007-08.

Y para ello, el entrenador de Suria no podrá contar con su único refuerzo del mercado de invierno, el delantero catalán Víctor Campuzano. El atacante, que llevaba toda la semana entrenándose al margen de sus compañeros, con el readaptador físico, no ha podido finalmente superar las molestias que arrastraba, con lo que no entró en la citación para Albacete. Será el segundo encuentro consecutivo que se pierda por lesión, tras el del Málaga. A ello habrá que sumar el de la próxima jornada, contra el Espanyol, a causa de la conocida como “cláusula del miedo”. Sí estará Diego Mariño bajo palos, que desde su vuelta tras superar el coronavirus suma tres partidos consecutivos dejando su portería a cero.

Con todo, Gallego repite su última citación liguera, con lo que no se esperan muchos cambios en el once inicial. Si acaso, la vuelta a la titularidad de Javi Fuego por Pedro Díaz en el doble pivote o la entrada de Aitor García en una de las alas. Así, la alineación del Sporting podría ser la formada por Mariño bajo palos; Guille Rosas, Babin, Marc Valiente y Saúl García en defensa; Gragera y Javi Fuego en el doble pivote; Cumic y Gaspar en las bandas; Manu García en la media punta y Djuka como delantero.

Por su parte, el Albacete recibe al Sporting con una necesidad imperiosa de sumar para salir de los puestos de descenso y con la amenaza del exsportinguista Álvaro Jiménez, que viene de marcar en la última jornada, al que se suma el siempre peligroso Roman Zozulya.