El buen inicio del técnico del Sporting: Gallego debuta entre los mejores

David Gallego puede presumir ya de estar asentado entre los mejores entrenadores debutantes de la historia del Sporting. Un olimpo que completan nombres como Novoa, Ciriaco o Vicente Miera; otros más actuales como Marcelino, Abelardo o Baraja y otros de épocas ya lejanas como Jesús Barrio, Galarraga o Molinuevo. Todos ellos tienen algo en común con el técnico de Suria: desde que llegaron al banquillo del Sporting, cayeron de pie. Hubo otros que firmaron grandes números, pero que les costó más entrar en el club. Llegar y besar el santo está reservado a unos pocos.

En sus 26 primeros partidos de Liga como entrenador del Sporting David Gallego suma 13 victorias –la mitad de los encuentros que ha dirigido–, 7 empates y 6 derrotas, lo que se traduce en unos 46 puntos que permiten al Sporting estar asentado en los puestos de play-off desde que comenzara el curso e incluso le dejan pensar en coquetear con el ascenso directo si encadena una buena racha en los próximos partidos contra los rivales de la parte alta de la clasificación.

Unos números que son muy positivos, e incluso inimaginables para muchos al comienzo de la temporada, pero que adquieren un matiz mucho más importante si se ven con perspectiva, comparándolo con otros grandes entrenadores de la historia rojiblanca. De hecho, solo una decena de técnicos han tenido un inicio mejor que el del actual preparador rojiblanco en más de un siglo de historia del club. Una cifra que se reduce mucho más si nos referimos únicamente al fútbol moderno, en color.

Así, por ejemplo, este siglo solo Baraja, Abelardo y Marcelino comenzaron mejor, aunque todos ellos con números muy parejos. El entrenador vallisoletano sumaba tras sus primeros 26 partidos 15 victorias y 2 empates, un punto más de los que consiguió Gallego desde su llegada, en parte gracias al gran final de temporada que hizo en su primer año como entrenador en Gijón, que consiguió meter al club rojiblanco en el play-off de ascenso a Primera de la temporada 2017-18, con ocho victorias consecutivas.

Hasta los 48 puntos, dos más que Gallego, se fue Marcelino en sus primeros 26 partidos como entrenador del Sporting, sumando 14 victorias –una más– y 6 empates –uno menos–. Aquel año, en el que el técnico maliayés cogió al equipo desde inicio del curso, el club gijonés terminó el año quinto, en el mismo puesto que ocupa el equipo de Gallego y que en la actualidad daría uno de los billetes para el play-off.

La mejor cifra de este siglo, no obstante, la suma Abelardo. El ideólogo del Sporting de los guajes consiguió sumar 50 puntos en sus primeros 26 partidos, sobre todo gracias a que únicamente sufrió una derrota en todo ese periodo, precisamente en el vigésimo sexto encuentro, además de 12 victorias y 13 empates. El grueso de estos encuentros tuvieron lugar en la temporada 2015-16, la del último ascenso.

Precisamente, otro entrenador que logró ascender con el Sporting, Manolo Preciado, no supera los datos de Gallego, quedándose con 36 puntos en su debut. Hasta 41 llegó a sumar Sandoval en sus primeros 26 partidos, uno menos que José Alberto López.

Pero mirando más atrás, este Sporting de autor creado por David Gallego también resiste la comparativa con otros equipos rojiblancos míticos, como el de los años dorados, con Quini, Ferrero o Joaquín. Por ejemplo, el debut del técnico de Suria es mejor que el de Novoa –el entrenador con más partidos en la historia del club–, que comenzó ganando sus siete primeros partidos de Liga. En la jornada 26.ª, aquel equipo llevaba 13 victorias –las mismas que Gallego–, pero 5 empates –dos menos que ahora–. Una comparación que da idea del hito conseguido esta temporada.

Otro entrenador de renombre, Vicente Miera, únicamente sumaba un empate más que Gallego a estas alturas, con el mismo número de victorias, en la temporada de su debut, en el año 1976-77, que finalizó con el ascenso del Sporting a la Primera División, donde se mantuvo dos décadas. Mismo balance que logró Ciriaco en su primera experiencia en el banquillo rojiblanco, relevando a Carlos García Cuervo en la temporada 1990-91, firmando un muy buen final de temporada que incluso llevó a los rojiblancos a las semifinales de Copa del Rey, donde cayeron frente al Mallorca.

Sin embargo, el mejor debut como entrenador en el banquillo del Sporting en los tiempos modernos lo firma Pedro Pablo Braojos. El técnico toledano cogió el Sporting en la convulsa temporada 1998-99, en la que los rojiblancos venían de descender y tuvieron hasta cuatro técnicos (Antonio López, Redondo y Adriaan de Mos) hasta que se asentó con Braojos en el banquillo, que logró salvar aquel curso. El entrenador rojiblanco, con un gran final de la primera vuelta, logró sumar 15 victorias –dos más que Gallego–, 5 empates y 3 derrotas, alcanzando el medio centenar de puntos en sus 26 primeros partidos como entrenador, entre aquella temporada y la siguiente.

El récord: los 19 triunfos en 26 partidos de Jesús Barrio en 1956

Las comparaciones se hacen más complicadas cuanto más atrás se mira en el tiempo, empezando por el sistema de puntuación –antes las victorias sumaban dos puntos y no tres como en la actualidad– y siguiendo por el formato de la competición, sobre todo en la Segunda División. Sin embargo, el buen inicio del equipo de David Gallego en lo que va de temporada seguiría encontrándose entre los mejores debuts de un entrenador en el banquillo del Sporting en el pasado siglo.

El mejor debutante histórico es Jesús Barrio, que en la temporada 1956-57 logró una impresionante racha, con 19 victorias, 3 empates y 4 derrotas en sus primeros 26 partidos como técnico rojiblanco, en un año en el que el club rojiblanco –Real Gijón se llamaba por entonces– logró el ascenso a Primera División como líder intratable de la clasificación, aventajando al Sabadell en ocho puntos –las victorias sumaban dos–. Dos victorias menos logró, en el mismo periodo, Galarraga, en la temporada 1966-67. A los 17 triunfos se suman 6 empates y 3 derrotas. Aquel año, sin embargo, los rojiblancos no lograron ascender, al caer eliminados en la fase de promoción.

Un objetivo que sí logró Amadeo Sánchez, en el año 1943-44, cuando ascendió tras lograr 16 victorias, 5 empates y 5 derrotas en sus primeros 26 partidos como entrenador rojiblanco. Un guion que Gallego quiere seguir esta presente campaña: lograr subir a Primera División en su primer curso en el banquillo gijonés. Molinuevo (1962-63), Peña (1940-41) y Campos (1949-50) no lo lograron a pesar de sumar más victorias que el de Suria en sus primeros partidos como técnicos del Sporting. Sin embargo, quienes pasaron por ese banquillo sí que ven a Gallego y su equipo capaces de conseguir el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

"Están arriba a consecuencia del trabajo realizado por Gallego", dice Sandoval

“Si siguen así, van a estar invitados a la lucha incluso por el ascenso directo, no solo por el play-off”, enfatiza José Ramón Sandoval, que en la 2012-13 debutó con 11 victorias, 8 empates y 7 derrotas, sumando cinco puntos menos que Gallego a estas alturas en una temporada en la que fue finalmente destituido en la jornada 37.ª, dando paso a Abelardo. Aquel año, el Sporting cayó en la promoción de ascenso frente a Las Palmas. “Están ahí consecuencia del buen trabajo que están haciendo y la serenidad con la que trabajan”, explica el técnico de Humanes, actualmente sin equipo tras ser destituido por el Fuenlabrada.

“Le está dando el protagonismo a los jugadores, que están sabiendo adaptarse a su idea”, asegura el entrenador, que hace hincapié en una idea: “Influye mucho que están jugando sin presión, al no tener unos objetivos muy ambiciosos al empezar la temporada, lo que hace que los jugadores puedan sacar lo mejor de sí mismos. Eso es muy importante en un equipo joven como este”. Para Sandoval, este equipo “se está consagrando y creciendo a nivel de grupo”, enfatizando que “llegaron a esos puestos altos como invitados y ya han logrado asentarse y no bajarse más de ahí”. El que fuera entrenador del Sporting asegura que “tener al ‘pichichi’ y a uno de los porteros menos goleados, con una línea defensiva tan segura, no es la causa de los buenos resultados, sino la consecuencia del buen trabajo que están realizando”, incidiendo en que “están pudiendo trabajar con paciencia y confianza”.

Con todo, el de Humanes explicita que “estas cosas no pasan por casualidad, sino que Gallego está sabiendo optimizar sus recursos y sacar rendimiento a unos jugadores que el tiempo demostrará que son de los mejores de la categoría”. Una fórmula que Gallego lleva aplicando desde su debut, lo que le hace mantener unos números que le otorgan un puesto entre los mejores debutantes en la historia del banquillo rojiblanco. Una buena dinámica que el de Suria espera alargar para conseguir el ansiado ascenso a Primera División.