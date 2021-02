Marc Valiente: “No vemos el partido del Espanyol como una revancha”

“No vemos el partido frente al Espanyol como una revancha”. Así lo aseguró ayer el central del Sporting Marc Valiente en rueda de prensa. El central, no obstante, es consciente de lo importante de vencer el encuentro del domingo, en El Molinón. “Supondría ganar el cuarto partido consecutivo y contra un equipo como el Espanyol, que nos daría mucha confianza de cara a lo que queda”, remarcó.

El zaguero alabó del rival que “a priori, tiene que estar arriba por plantilla y presupuesto, pero nosotros nos hemos ganado el derecho de estar cerca”. Valiente incidió en que “se quedaron jugadores que firmaron para intentar salvar el equipo y han pagado traspasos muy altos, a nivel de Primera División”. Con todo, para el jugador rojiblanco la del equipo perico “es la mejor plantilla de Segunda, diseñada para ascender, pero ya le disputamos el partido allí y aquí queremos hacer lo mismo” sin pensar en la acción polémica del encuentro: un posible penalti sobre Babin en los últimos minutos no señalado. “Se ve cómo hay contacto y no se revisó, pero no hablamos de eso en ningún momento, nos centramos en nuestro plan de partido”, aseveró.

El central se encuentra ahora en su mejor momento de la temporada, encadenando cuatro partidos consecutivos completos. “Se me hizo largo el periodo sin jugar, he sufrido mucho esos tres meses y ahora disfruto cada entrenamiento o partido, sin pensar en una recaída o una lesión futura”, explicó Valiente. La que sufrió es “una lesión que venía arrastrando de la temporada pasada, pero en pretemporada tuve más problemas y dolor, quería entrenar y no podía”, rememoró. Unos momentos difíciles que ahora ya están superados. “No pienso en qué pasará, disfruto del día a día”, remarcó. De Albacete volvió con una elongación en el adductor derecho que le obligó a entrenarse al margen de sus compañeros, en el gimnasio, el pasado martes. Sin embargo, ayer ya se ejercitó junto al equipo, por lo que su participación el domingo no parece en duda. “Estoy en plenas facultades físicas, me encuentro bien y poco a poco voy encontrando mi punto óptimo”, enfatizó.

Antes del encuentro de Albacete, Valiente tuvo la oportunidad de hablar con Pulido Santana, que le señaló un dudoso penalti en la última jugada del encuentro frente al Leganés, en El Molinón. “Me dijo que desde que pitó sabía que podía haber cometido un error, pero es parte del juego, son humanos y es normal que se equivoquen”, zanjó.