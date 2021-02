Prueba de fuego para el Sporting sin Raúl de Tomás

Mientras el Espanyol lamenta la baja de su principal figura, David Gallego podrá alinear casi a su equipo de gala. Del último once faltará el serbio Cumic, que sufre un esguince de tobillo, pero es probable que aunque estuviera disponible hoy jugase inicialmente Aitor García. El onubense firmó una notable última media hora en la pasada jornada en Albacete y, tras la sanción por su roja frente al Cartagena, volvía a llamar con fuerza a la titularidad.

Otra alternativa de Gallego es alinear en la banda derecha a Manu García para que entre Pedro Díaz en la mediapunta, la posición en la que solía moverse hasta que se vio afectado por el brote de covid. El entrenador, en su rueda de prensa del viernes, no dio pistas: “El once que hacemos es el que consideramos más adecuado para ese rival. Si juega Pedro o Manu de mediapunta es porque así lo decidimos, aquí no juega nadie por decreto”. No se prevén más cambios en un equipo que lleva cuatro partidos sin recibir un gol, los tres últimos con victorias.

El Espanyol es, hasta ahora, el único de los seis primeros que ha ganado al Sporting, que a su vez solo pudo batir al Almería. Un triunfo hoy dispararía las expectativas rojiblancas y, sobre todo, reafirmaría sus opciones de play-off, ya que los primeros resultados de la jornada le favorecen. El viernes perdió el Leganés en Cartagena y ayer empataron el Rayo Vallecano y la Ponferradina, con lo que el margen con el séptimo puesto será al menos de cinco puntos.

“Es hora de sentir que podemos competir con cualquiera”, recalcó David Gallego, consciente de que el de hoy es el primero de una serie de tres partidos muy exigentes. Tras el Espanyol llegará la visita al Toralín, frente a la Ponferradina (domingo 7, 16 horas) y el día 14 el choque frente al actual líder, el Mallorca.