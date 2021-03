David Gallego: “Hay que dar por bueno sumar frente a estos equipos”

David Gallego se tomó con calma el empate, del que sacó su vertiente más positiva: “Todo lo que sea sumar contra estos equipos ha que darlo por bueno. Nuestra idea era ganar el partido y ponernos a tres puntos de ascenso directo, pero cuando no puedes ganar hay que empatar”. Y volvió a defender a sus jugadores: “Tengo que felicitar al equipo porque ha competido, que es lo que quiero, que mis jugadores sientan que puede competir con cualquier equipo y en cualquier campo”.

“Ellos han entrado un pelín mejor”, reconoció Gallego sobre el inicio del partido. “Después nos hemos rehecho y acabamos bastante bien. En la segunda parte han cogido el control, han dominado y no hemos sido capaces de salir. Por eso hay que dar por bueno el empate. Sumamos frente a un rival que no es solo que tenga un once espectacular, sino lo que va saliendo luego”.

Atribuyó a méritos del Espanyol los apuros del segundo tiempo, “La diferencia respecto a la primera parte es que tras robo volvíamos a perder muy pronto el balón. Cuando no puedes salir y te someten, el equipo tiene que estar en defensa organizada. Y lo ha estado”.

Elogió el gol de Djuka, “en una acción que se ha fabricado él solo, pero es que Uros nos da mucho más. Y no hay que olvidar que no hay que olvidar que hay otro grupo detrás que se desvela para que no nos hagan gol”. Sobre su ausencia en Ponferrada, el técnico confía en que Campuzano esté disponible. Y precisó: “También puede estar ahí Pablo, o jugar de otra manera”. Reconoce que pensó en cambiar a Javi Fuego por su rápida tarjeta amarilla: “Era una situación complicada ante un equipo tan dinámico, que juega mucho por dentró y se mueve muy bien entre líneas. Pero hemos confiado en su veteranía y en su experiencia. Javi es un jugador que ordena mucho al equipo en defensa”.