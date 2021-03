El central del Sporting Babin aseguró hoy en rueda de prensa que "damos mucha importancia" al partido frente a la Ponferradina. Un encuentro en el que no estará Djuka, un contratiempo que no preocupa al zaguero, que entiende que "tenemos argumentos suficientes para hacer daño a cualquier rival sin Djuka". Además, deja claro que conseguir un ascenso es su espina clavada.

Importancia Ponferradina. Damos mucha importancia y valor a este partido porque es el siguiente y porque sabemos que, si conseguimos los tres puntos, dejamos a la Ponferradina, un rival directo por los puestos de play-off a más de tres partidos. Estamos en una buena línea de juego, llevamos cinco partidos sin perder, con solo un gol encajado en los últimos cinco, es la línea a seguir.

Falta de Djuka. Afrontamos el partido con mucha ilusión, ganas e intensidad. Sabemos que Djuka marca las diferencias en el área contraria, pero tenemos argumentos suficientes para hacer daño a cualquier rival sin Djuka. Tenemos a Pablo Pérez y a Campuzano como recambios, tenemos total confianza con ellos. También tenemos que hacer más goles los de segunda línea, los laterales y los centrales, no solo los delanteros.

Objetivo. Solo miramos el siguiente partido. Lo que marcan los objetivos es el día a día y el partido a partido. No sé si nos dará tiempo al ascenso directo o al play-off, pero nosotros vamos a luchar por cada punto, empezando por ganar en Ponferrada.

Espina clavada del ascenso. A nivel personal, es lo único que me falta. Jugué dos play-off con el Alcorcón y no conseguí subir. Jugué en Primera, en Europa League y con mi selección, pero me falta un ascenso. Es lo único que deseo, no sé si será este año o no, pero lo voy a intentar.

Ilusión. Sería ventajista decir que esta es la temporada que más ilusión me hace. He tenido actuaciones individuales muy buenas. Doy el 100% en cada partido y en el día a día. Y a nivel colectivo puede que sea la mejor desde que estoy aquí. Se ha juntado una buena generación de jóvenes de Mareo y gente veterana, con experiencia, que marca la diferencia. Esa mezcla hace que todo vaya muy bien. La clave de todo esto es el entrenador y el cuerpo técnico, siempre tienen un plan muy estudiado para cada partido.

Aspecto defensivo. Veníamos de años anteriores con buenas cifras a nivel defensivo. Pero hemos automatizado las basculaciones y la comunicación. Javi Fuego y Mariño son muy importantes en todo eso. La defensa empieza por Djuka arriba y acaba con Mariño.

Críticas falta de fluidez. Estoy disfrutando mucho a nivel de elaboración de juego, tengo mucha más libertad para fijar con balón. Nos piden salir limpio con una línea de tres, para encontrar a los jugadores de segunda línea como Manu, Aitor o Gaspi con ventaja. Si no es con ventaja, damos vuelta al balón. Lo estamos haciendo bastante bien, es una línea a seguir. Tenemos defectos, pero trabajamos cada día para mejorarlos. Este año nos caracterizada una buena posesión de balón.

Espanyol. Hicimos un buen partido, contra el mejor rival de la categoría. Fuimos un pelín mejor que ellos en la primera parte, y en la segunda fueron mejores ellos hasta el 75. Luego se igualó la cosa. Estamos muy contentos.

Quejas arbitraje. No me sorprenden, viniendo del partido de ida, no me sorprende nada. Están en su derecho a quejarse, aunque yo creo que no deberían hacerlo. Todas las opiniones son muy respetables, pero tienen que mirar también el partido de ida, que otros equipos también podrían quejarse. Tuve mucha impotencia, pero también el apoyo de mis compañeros y de todo el mundo del fútbol. Pero ya es pasado.

Raúl de Tomás. No me motiva jugar contra un jugador en concreto, pero sí me hubiera gustado jugar contra él, porque es el mejor nueve de la categoría después de Djuka.