El Mallorca estuvo a punto de fichar a Djuka en septiembre por 1,5 millones

Aunque ahora, vista la racha goleadora de Djuka, parezca sorprendente, antes del comienzo de temporada el Sporting veía con buenos ojos la salida de delantero serbio. Djurdjevic había acabado la temporada anterior con seis goles y el club gijonés necesitaba ingresos para ajustar el límite salarial, que la Liga había establecido en 5.708.000 euros. Durante las primeras semanas de septiembre, el Sporting negoció con varios clubes por Djuka y estuvo muy cerca del acuerdo con el Mallorca, un recién descendido con casi 20 millones de euros disponibles para formar su plantilla.

Finalmente, se dieron todos los condicionantes para que Djuka siguiese en Gijón. El jugador, que había ampliado en 2019 su contrato hasta 2023, estaba contento en Gijón y ya había señalado que su objetivo era ascender a Primera con el Sporting. Y, además, la llegada de David Gallego había reforzado su importancia en el equipo, aderezado por un buen comienzo de Liga. Djuka marcó el gol de la victoria frente al Logroñés en la primera jornada y logró un doblete frente al Girona poco antes de que se cerrase el período de fichajes.

Desde entonces, la cotización de Djuka no ha dejado de crecer. El director deportivo rojiblanco, Javi Rico, en su rueda de prensa de valoración del mercado de invierno, señaló que el Sporting solo se plantea la salida del delantero serbio por su cláusula de rescisión. Rico no concretó la cantidad, que rondaría los 25 millones de euros en caso de que el equipo milite en Segunda División y 30 en Primera. “Estamos felices con Djuka y para nosotros su valor siempre va a ser su cláusula. El que lo quiera va a tener que pagarla, no nos planteamos otra cosa”, incidió el máximo responsable de la parcela deportiva rojiblanca.

No obstante, Rico también reconoció que el club podría verse obligado a vender algún jugador en el próximo mercado de verano para ajustar el desfase de su límite salarial. Solo el ascenso a Primera División, con el importante aumento de los ingresos por derechos de televisión, permitiría al Sporting evitar la venta de sus futbolistas más cotizados. En caso de que el club gijonés siga en Segunda en la temporada 2021-22, el límite salarial volvería a bajar, lo que dejaría al Sporting entre los clubes que ocupan el último escalón de la categoría para confeccionar su plantilla.