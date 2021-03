La baja de Djuka, por acumulación de tarjetas, "trastoca los planes" del Sporting para enfrentarse a la Ponferradina, pero Gallego deja claro que "vamos a hacer un once muy competitivo", ya que "tenemos jugadores preparados, con ganas de aportar y sumar".

¿Cómo llega el equipo? El punto frente al Espanyol nada tiene que ver, el equipo supo competir francamente bien a un equipo muy poderoso. En fases del partido fuimos superiores. Estoy contento con el trabajo que venimos haciendo.

Djuka. Trastoca los planes porque por méritos propios, con su trabajo y lo que aporta, ha conseguido ser un jugador muy importante para el equipo. Se lo ha ganado día a día. Seguiremos tirando de él cuando lo consideremos oportuno. No tiene que haber tanta dependencia de Djuka. Vamos a jugar con once y jugadores que también van a estar preparados.

Sustituto. Lo tenemos decidido. Vamos a jugar con un jugador de otras características y tendremos que adaptarnos a su perfil. Tenemos jugadores esperando, preparados, súper ilusionados y que tienen ganas de aportar y sumar. Vamos a hacer un once muy competitivo sabiendo que faltan tres jugadores que venían participando pero que hay otros que están deseando aportar. No me genera ningún tipo de inquietud.

Campuzano. No es una apuesta personal mía. Cuando se fue Álvaro Vázquez, dimos una serie de nombres que nos podrían parecer importantes para lo que es el Sporting. El cuerpo técnico, nosotros y el club decidimos y apostamos por él. Pero el Sporting está por encima de cualquier individuo. Está para aportar y ayudarnos, lo podemos utilizar el fin de semana.

Reto. No lo considero así. Djuka es un jugador más de la plantilla que lleva jugando todo el año y ahora no está. Pero vamos a competir. Sería una falta de respeto echar en falta a un jugador que no va a estar.

Capacidad de adaptarse a las bajas. No es un proceso de adaptación nuestro, es un comportamiento de los jugadores: faltan unos y juegan otros. No conozco ningún cuerpo técnico que haga un equipo sabiendo que hay otro mejor fuera. Eso es lo que hacemos cada semana: hacemos el mejor once con lo que consideramos lo mejor para esta semana.

Estilo de juego. Futbolísticamente, esta plantilla está jugando a lo que consideramos que podemos jugar con las características que tenemos. Un entrenador se debe adaptar a los jugadores que tiene y sus características. Mi idea es sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo.

Importancia de ganar este partido. Supone dejar a un rival a 9 puntos, volver a ganar fuera de casa, seguir con buenas sensaciones, quedará una jornada menos y seguiremos ahí arriba, luchando con los mejores, que es nuestra intención. Quedan tantos puntos y tantos partidos, y hay tanta igualdad, no tenemos que volvernos locos. Sería un pasito más. Tenemos que hacer las cosas francamente bien para ganar.

Ponferradina. Viene en una buena racha, con muchas jornadas seguidas sin perder en casa. Es muy atrevido en el aspecto ofensivo, ataca con mucha gente. Demuestra una personalidad tremenda en ambición y ataque. Me espero la mejor Ponferradina de la temporada, tenemos que hacer un partido perfecto a nivel defensivo para sacar algo.

Pedro Díaz. Es un jugador muy bueno, con unas condiciones tremendas y muchísimo potencial. Me alegraría muchísimo de que renovase, porque el Sporting tendría para años un jugador de mucho nivel. Tenemos una plantilla y nadie tiene el puesto por decreto. No regalamos nada, tienen que picar a la puerta como lo está haciendo con trabajo y humildad.

Guille Rosas. Está en fase de recuperación, estará fuera entre tres o cuatro semanas. Luego estará disponible para el entrenador, pero hay mucha competencia, tendrá que competir como un jabato para ganarse ese puesto.

Segundo equipo menos amonestado. Es un dato matemático, una circunstancia. El equipo se mantiene con muchísimo orden. Son datos que no me preocupan mucho ni analizo.