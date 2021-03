El Sporting no acusa las ausencias: Fondo de armario rojiblanco

Nuevamente, no es sencilla la tarea que se le plantea a David Gallego. El entrenador tendrá que reemplazar a su delantero titular, máximo goleador de la categoría y autor del 60% de los tantos del equipo, y a los dos jugadores titulares en banda derecha. Sin embargo, el técnico de Suria no duda de que “vamos a hacer un once muy competitivo”, aun siendo consciente de las tres bajas sensibles que sufre, como adelantó ayer en rueda de prensa. “Faltan tres jugadores que venían participando pero hay otros que están deseando aportar”, remarcó el preparador sportinguista, que llegó a asegurar que esas tres bajas, sensibles para cualquier plantilla, “no me generan ningún tipo de inquietud”.

Y eso es, precisamente, gracias al trabajo realizado hasta la fecha, superando adversidades incluso mayores. La más reseñable, sin duda, fue la crisis derivada del brote de coronavirus que surgió en el vestuario gijonés, afectando a nueve jugadores en dinámica del primer equipo –Mariño, Guille Rosas, Pelayo Suárez, Pedro Díaz, Nacho Méndez, Gragera, Gaspar, Pablo Pérez y Manu García–, muchos de ellos, además, titulares indiscutibles hasta entonces. Así, el Sporting se enfrentó al primer mes del año obligado a tirar de su “unidad B”, que dio la cara en los cinco partidos que disputó (tres de Liga y dos de Copa del Rey), con dos victorias, un empate y dos derrotas.

Esa prueba de fuego fue superada con solvencia gracias, en parte, al buen hacer del cuerpo técnico, que supo conseguir que todos los jugadores estuvieran metidos en ritmo competitivo, incluso aquellos que no habían jugado apenas hasta entonces, como Cristian Salvador, Marc Valiente o incluso el segundo portero, Christian Joel. “No es un proceso de adaptación nuestro, es un comportamiento de los jugadores: faltan unos y juegan otros”, aseguró ayer en rueda de prensa David Gallego, queriendo, una vez más, dar el mérito a su plantilla, alejándose él y su cuerpo técnico de los focos. “No conozco ningún cuerpo técnico que haga un equipo sabiendo que hay otro mejor fuera”, explicó el técnico del Sporting, “eso es lo que hacemos cada semana: confeccionamos el mejor once con lo que consideramos lo mejor para ese partido”.

Y eso será lo que haga nuevamente mañana para suplir las tres bajas que tiene: Djuka, que cumple un partido de sanción tras ver la quinta amarilla; y Guille Rosas y Cumic, lesionados. El técnico aseguró que tiene claro quiénes serán sus recambios, pero sin dar pistas. El más claro es el de Guille Rosas en el lateral derecho, donde actuará Bogdan. También parece evidente que el puesto de extremo será para Aitor García, como ya ocurrió la semana pasada, con Cumic ya lesionado.

Y en punta de ataque, todos los focos apuntan a Víctor Campuzano, el único fichaje del pasado mercado de invierno. Un delantero que viene a acompañar, pero también a sustituir cuando sea necesario, a Uros Djurdjevic. Y que frente a la Ponferradina tendrá su primera oportunidad como titular, tras superar la lesión muscular que le tuvo fuera dos partidos, tres si sumamos el que se perdió frente al Espanyol por la “cláusula del miedo” que impide a los futbolistas enfrentarse al equipo del que proceden.