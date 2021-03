Llegaba el Sporting al Toralín en una privilegiada quinta posición y con la posibilidad de alejar a un posible rival directo como la Ponferradina de la lucha por los playoffs. Claro que el cuadro berciano se presentaba con la nada desdeñable estadística de ocho jornadas consecutivas sin perder en casa. Y el Sporting por su parte, con dos victorias seguidas fuera de El Molinón, lo hacía sin embargo sin su máximo estilete y de la categoría, el flamante montenegrino Djuka Djurdjevic, baja por acumulación de tarjetas.

Para remediar esta a priori importantísima ausencia, David Gallego optó sin embargo por una pequeña revolución de centro del campo hacia delante, que se añadía a la entrada de Bogdan por el lesionado Guille Rosas. Eran titulares así además Pedro, Nacho Méndez y Pablo Pérez.

Con el Sporting luciendo a domicilio por fin su primera indumentaria, el partido se inició tal y como era previsible, como en los primeros rounds de un combate de boxeo, con los dos equipos tanteándose sin arriesgar en demasía en esos primeros compases.

Sin embargo sí que daba la sensación de que era el cuadro rojiblanco quien se hacía con la posesión del balón. Llegó así el primer remate a puerta en el minuto 7, con Pablo Pérez obligando a Caro a intervenir con seguridad. Más dificultades tuvo con el siguiente chut de Nacho Méndez desde fuera del área, con toda la intención buscando el segundo palo.

A partir de ahí el encuentro se animó en parte, con la Ponferradina resistiéndose a ser dominado por el conjunto gijonés y buscando también hacerse con el control del esférico.

Volvió a ser el Sporting quien dispusiera de la siguiente ocasión, después de un fallo en la salida del balón de la Ponferradina, que permitió a Pedro Díaz probar suerte en el minuto 16. Su remate no encontró puerta con un Caro prácticamente vencido.

La Ponferradina consiguió por fin llevar el balón con peligro a las inmediaciones del área de Mariño, merced a su primer saque de esquina en el minuto 23, tras una internada iniciada por el eterno Yuri, tras cuyo lanzamiento, en la continuación de la jugada, Aguza conectó una media tijera desde el punto de penalti, que se envenenó aún más tras botar sobre el césped, pero encontrándose -cómo no-, con la imperial estirada de San Mariño, quien desvió a un nuevo saque de esquina. Lo del meta gallego da ya como para un largometraje, con sus providenciales paradas.

Con las fuerzas mucho más igualadas, se llegó a la media hora de juego con el marcador inicial. El colegiado extremeño Hernández Maeso, tuvo que calmar los ánimos de Pablo Pérez en esos momentos, tras pitarle una falta que a todas luces no lo parecía, cortando una inmejorable contra.

La jugada clave del primer periodo llegó en el minuto 37, con un clarísimo penalti de Caro a Pablo Pérez, tras una salida innecesaria del cancerbero local, con el canterano gijonés muy escorado como para haber generado peligro.

Pedro Díaz fue el encargado de convertir la pena máxima, a pesar de que Caro a punto estuvo de resarcirse de su error previo, al adivinar la trayectoria del balón. Se ponía así el Sporting por delante del marcador al filo del descanso y una vez más, y como sucediera ante el Málaga por citar sólo un ejemplo, después de que Mariño hubiera evitado que fuera el contrario quien se adelantase.

De ahí al descanso apenas si hubo tiempo para mucho más. Se iban así los dos equipos a los vestuarios con sensaciones muy dispares, después de que cuando el partido parecía más igualado, un grave error hubiera desequilibrado éste en favor de los sportinguistas. A estos, les quedaba toda una segunda parte para mantener un resultado inmejorable, después de unos primeros cuarenta y cinco minutos muy serios.

Con el cambio obligado por lesión de Sielva, entrando en su lugar Panadero, se reinició el encuentro. No se había casi puesto el balón en juego, cuando Pedro Díaz, al bote de una falta lateral, pone el balón a la cabeza de Pablo Pérez, quien remata de manera implacable a la red. Gran gol del canterano, para probablemente acallar muchas críticas. Quedaba mucho, pero el partido ahora sí, no se le podía poner más de cara al Sporting.

Pero poco le duró la tranquilidad al Sporting, pues en el minuto 52, en un disparo desde fuera del área de Curro, en apariencia sin mucho peligro, Mariño por una vez demostró ser mortal, cometiendo un error intentando despejar de puños y comiéndose el balón.

Y como cuando pasa algo tan inaudito, lo más habitual es que prevalezca el caos, apenas dos minutos después la Ponfe, con Valcarce, empataba tras otro error, esta vez de Pedro. El tanto fue en primera instancia anulado, pero tras pasar el colegiado por la pantalla de televisión, fue convalidado. Dos a dos y vuelta al inicio. Ver para creer, aunque ya se sabe que en el fútbol todo es posible. A más de un sportinguista le vino a la memoria lo acaecido en las islas ante la UD Las Palmas.

Llegaron momentos de gran nerviosismo para los jugadores del Sporting, quienes de verse con los tres puntos en el bolsillo, se encontraban de buenas a primeras con un rival que era quien quería que se quedaran en su feudo, no conformándose con haber igualado el marcador. Sin duda alguna el partido se había transformado en uno de esos choques que no gustan en absoluto a los entrenadores, y menos aún a los de la escuela de David Gallego.

En el minuto 65, en otra jugada alocada, el Sporting volvía a ponerse por delante en el marcador, en una acción que hubo de ser revisada por el VAR tras un saque de esquina, y con todos los forcejos clásicos en estas lides. El balón acabó en la red pero el VAR y sin que se sepa aún qué, decretó que se había producido alguna acción punible por parte de los jugadores sportinguistas. Las imágenes lo cierto es que no mostraban nada. Pero lo más sorprendente es que el colegiado esta vez no fuera llamado a su revisión. Una de esas jugadas polémicas que darán que hablar sin duda. Son demasiadas ya esta temporada en contra del Real Sporting.

De nuevo se volvió a un tramo del partido con los dos equipos intentando no volver a cometer más errores, pero sin que ninguno claramente fuera dominador. Quizás un poco más los locales.

Con un cuarto de hora por delante Babin vio la cartulina amarilla al placar a un rival en el centro del campo, evitando la contra berciana. Fue justo cuando David Gallego introdujo su primer cambio, debutando Campuzano, al entrar en sustitución de un Pablo Pérez, quien despachó un buen encuentro, con un gol y un penalti cometido sobre él.

Fue en el minuto 82 cuando el entrenador catalán introdujo un triple cambio. El equipo pedía frescura y eso fue lo que buscaba David Gallego. Se marcharon Gaspar, Nacho Méndez y Pedro Díaz, entrando en su lugar Carmona, Aitor y Cristian Salvador.

Justo tras su ingreso al campo, Javi Fuego tuvo la oportunidad de marcar el tercero, pero su duro disparo se encontró con Caro, quien en esta ocasión salvó a su equipo de volver a verse por debajo en el marcador.

Poco después, el debutante Campuzano, se revolvió dentro del área, rematando demasiado centrado. Otra buena ocasión que se iba así al limbo.

La tuvo por su parte también la Ponferradina en el minuto 89, salvando Marc Valiente un remate in extremis de los locales, que parecía destinado a ser gol.

Con seis minutos de añadido, fruto de las paradas por el VAR, los cambios y alguna que otra lesión, el partido se fue consumiendo con los dos equipos ya más resignados a firmar unas tablas, que antes del encuentro, puede que fueran más del agrado del Sporting, pero no tras cómo se le había puesto a favor.

Esto último lo escenificó Manu García con su cambio en el 92, yéndose claramente contrariado, entrando Pablo García para amarrar aún más el punto. No obstante, todavía Carmona dispuso de su habitual ocasión para haber cantado bingo. Su media volea se fue por desgracia fuera.

Con este empate un tanto agridulce pero a decir verdad justo, de no ser por ese tercer gol anulado al Sporting, tras haber gozado de dos goles de ventaja, el Sporting suma 48 puntos y se queda en una cómoda quinta posición, manteniendo a la Ponfe a seis puntos y con el golaveraje particular a favor. Tendrá no obstante toda una semana el equipo sportinguista para reflexionar sobre lo que pudo haber sido y no fue en tierras berzianas, antes de recibir el próximo domingo en El Molinón, también a las cuatro, al líder el Mallorca. No todo lo sucedido en el Toralín se le puede achacar al colegiado. Ni mucho menos.

Post Scriptum: durante toda la semana ha dado mucho que hablar el cambio de nacionalidad de Uros. Son de esas cosas muy personales sobre las que aunque para muchos no tengan mucho sentido, es mejor respetar la decisión del implicado y tomar nota de cara al futuro.