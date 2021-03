El análisis del Ponferradina-Sporting: Vuelven los fantasmas de Las Palmas y se escapan dos puntos

El árbitro anuló un gol de Gaspar por una dudosa falta

Un partido más, el Sporting acabó mirando al árbitro al finalizar el encuentro. Es cierto que si los de David Gallego no sumaron ayer los tres puntos fue únicamente por deméritos propios, pero también lo es que pudieron llevarse la victoria de no ser porque el extremeño Hernández Maeso anuló un gol a Gaspar Campos, en la segunda parte, con el 2-2 en el marcador. Los rojiblancos botaron un córner que Pablo Pérez peinó en el primer palo y Gaspar empujó a la red en el segundo. Un tanto que el colegiado invalidó por una caída de Yuri, estimando que había sido derribado por Babin. El VAR revisó la jugada pero, al tratarse de una decisión subjetiva –si el contacto fue suficiente para derribar al defensor o no–, no se pronunció, con lo que prevaleció la decisión del árbitro, muy protestada por los jugadores rojiblancos.

Pablo Pérez, titularidad en la delantera y gol para firmar una gran actuación

Buscó la sorpresa David Gallego alineando a Pablo Pérez en la punta de ataque para sustituir a Djuka. Una apuesta que salió a pedir de boca. El canterano gijonés realizó un gran partido, anotando el segundo gol gijonés y provocando el penalti que supuso el 0-1. Incluso llegó a dar una asistencia, de cabeza, a Gaspar, en la salida de un córner. Ese gol, que hubiera supuesto la victoria rojiblanca, terminó anulado por Hernández Maeso, en una decisión muy protestada por los jugadores rojiblancos. El canterano, que le ganó la partida de inicio a Campuzano, demostró que es una opción a tener en cuenta para la delantera rojiblanca, como ya había asegurado David Gallego. Un puesto que, tras la convocatoria de Djuka con su selección, va a tener que ser cubierto al menos en dos encuentros más, frente a Rayo Vallecano y Alcorcón. Dos partidos para los que el de la Inmaculada ya presentó su candidatura.

Se resisten las tres victorias consecutivas fuera de casa

El Sporting tenía la oportunidad, por segunda vez en lo que va de curso, de sumar su tercera victoria consecutiva fuera de casa. Un hito que no logró, al escapársele el triunfo en El Toralín. Su plusmarca personal del año se queda, así, en dos triunfos encadenados fuera de El Molinón. Sin embargo, el empate de ayer en Ponferrada permite a los rojiblancos sumar su sexto partido consecutivo sin conocer la derrota, igualando así la mejor racha de la temporada. Una buena tirada que espera poder continuar la próxima semana, en El Molinón, frente al Mallorca.

Gallego cambia de sistema y junta a "los bajitos": Nacho, Manu y Pedro

La alineación de David Gallego dejó otra sorpresa, además de la entrada de Pablo Pérez en punta. El técnico de Suria optó por formar con un centro del campo de jugones, para tener un mayor control de balón. Así, junto a “los bajitos”: Manu García, Nacho Méndez y Pedro, con Javi Fuego de escudero y Pablo Pérez y Gaspar como acompañantes. Una decisión que se dejó notar sobre todo en los primeros quince minutos de partido, cuando el Sporting dominó la posesión y el encuentro. Los tres, Nacho, Manu y Pedro, supieron trenzar jugadas de peligro teniendo la posesión, pero sabiendo aprovecharla para incomodar a la Ponferradina. Un estilo de juego que gusta más a la afición gijonesa, con más toque, más dominio y más personalidad, y que no se está prodigando esta campaña. Un centro de campo, además, con mucho futuro.