Djuka, convocado con Montenegro: “Daré el máximo, como siempre”

Uros Djurdjevic ha sido finalmente convocado con la selección absoluta de Montenegro, con lo que se perderá dos partidos ligueros con el Sporting, frente a Alcorcón y Rayo Vallecano. “Nos pusimos en contacto hace un mes y medio y no lo dudé ni un momento”, aseguró Djuka en una rueda de prensa en Montenegro. “Tengo 27 años y quiero demostrar mi valía”, añadió.

Así, Djuka se decidió finalmente por Montenegro, ante las dudas sobre si entraría en los planes de la selección serbia. El ariete rojiblanco luchará por meter a su nueva selección en el mundial de Qatar. “Creo que puedo dar mucho a la selección nacional, daré el máximo, como hago siempre”, explicó, recordando que ya estuvo en un campamento de la selección nacional cadete y juvenil de Montenegro en 2009, con el actual seleccionador, Miodrag Radulovic. “Conozco a muchos jugadores de entonces, así que no será difícil acostumbrándome”, afirmó.

El seleccionador, por su parte, explicó que “cuando me enteré de la posibilidad de que Uros jugase con nosotros, hace un par de meses, no tuve ninguna duda, porque sé qué tipo de jugador y persona es”, asegurando que “a principios de año, nos pusimos en contacto y enseguida expresó interés” y añadiendo que “nos conocemos desde hace más de diez años, así que me alegro de que esté con nosotros, porque nos ayudará en nuestros planes”.