El Molinón, un año sin rugir

El calendario pandémico empieza a pesar. Y es que ayer se cumplió un año desde la última vez que El Molinón rugió para animar a su equipo: 18.860 personas vivieron la victoria por 4-0 frente a Las Palmas, con goles de Álvaro Vázquez, Babin, Murilo y Nacho Méndez. 365 días sin que la afición rojiblanca –excepto los 300 asistieron al partido de Copa del Rey frente al Betis– pueda disfrutar de ver a su equipo en directo. Una completa vuelta al sol que se está haciendo muy cuesta arriba para quienes estaban acostumbrados, cada dos fines de semana, a ir a ver a su equipo en su estadio.

“Se está haciendo pesado ya, y más esta temporada, porque con lo bien que está el equipo todavía da más rabia no ir al campo”, explica Roberto Valle, de la peña Pleamar de Ribadesella, que estuvo presente en aquel último encuentro con público en El Molinón. “Marché y no pensé que no iba a poder volver en un año”, explica. Para Valle, “verlo por televisión no es lo mismo”, sobre todo para alguien que está “acostumbrado a ir al campo todos los partidos, desde hace 55 años”. Este aficionado sportinguista, de hecho, iba a viajar a La Coruña a ver al equipo como regalo de cumpleaños. Un desplazamiento que nunca se llegó a producir. “Con lo bien que están este año tenemos todavía más ganas de verlos en directo, animarles y meter presión”, asegura.

También del Oriente, de Infiesto, acudió a aquel encuentro Ángel Suárez. “Este año sin fútbol se pasó muy mal, sobre todo al principio, porque con el paso del tiempo parece que ya te acostumbras”, explica. Lo que no cambia son las ganas de volver, “y más viendo lo bien que van este año”. De los días de fútbol no echa de menos solo el encuentro. “No es solo el partido, es estar con los amigos, tomar una cervecina, el ambiente de antes…”, explicita, “no me imagino cómo será volver”.

La peña Mieres del Camino movilizó para aquel encuentro dos autobuses, como habitualmente hacía. “Tan pronto como podamos ponemos otra vez los autobuses en circulación”, zanja Miguel González, secretario de la peña, “de momento tenemos que conformarnos con verlo por televisión, pero no es lo mismo, no se disfruta igual”. Al menos, la buena racha de los de David Gallego “nos hace más amena la espera, dándonos alegrías, no los disgustos que nos daban en el campo”. Por ese buen hacer del equipo, no obstante, “da más pena no poder ir a El Molinón, el equipo está renovado y tiene aspiraciones”, por lo que “con lo que aprieta el estadio se podrían sumar incluso más puntos y lograr meterse en ascenso directo”.

De la peña Pola de Allande acudió al campo Andrés Redruello, que recuerda que “ganamos 4-0 en un buen partido, fue la mejor despedida posible”. Sin embargo, tanto tiempo sin ir al estadio “es difícil, se echa mucho de menos, porque ya era una rutina”. Tanto que, adelanta Redruello, “cuando volvamos se nos hará hasta raro viendo a tanta gente junta animando”, pero aún así deja claro que “se cogerá con ganas, tanto el partido como el ambiente previo”. Redruello confía en que la próxima temporada “podamos ir poco a poco volviendo a los estadios”. Quizá, incluso, hacerlo en Primera División. “La Segunda es una categoría muy larga y dura, a ver si el equipo llega con energías al final” para lograr los objetivos. Algo en lo que, asegura, ayudaría mucho ver El Molinón lleno. “Se conseguiría algún punto de esos que al final son importantes”, sentencia.