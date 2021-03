La afición apoya la queja del vestuario: “Los árbitros nos están perjudicando”

La afición del Sporting cierra filas en torno a la plantilla rojiblanca, cansada de los arbitrajes que está sufriendo el equipo este año, y apoya la tesis que cada vez va cogiendo más forma dentro de la caseta gijonesa: “Los árbitros nos están perjudicando”. Así se cree en el interior del vestuario de un David Gallego que finalizó el encuentro frente a la Ponferradina visiblemente enfadado, incluso yendo a hablar con el árbitro tras el pitido final para preguntarle por qué había anulado un gol de Gaspar que debería haber subido al marcador.

Unas quejas que reprimió en sala de prensa pero que suenan de puertas adentro. Y que, cada vez con más fuerza, resuenan hacia afuera, con mensajes de jugadores de peso en la plantilla como Javi Fuego exteriorizándolas en redes sociales. Esa jugada es la última de un cúmulo, durante todo el curso –el dudoso penalti de Marc Valiente frente al Leganés, el no pitado a Babin que acabó sangrando frente al Espanyol, la mano de Grippo en el derbi– que hace que los jugadores hayan perdido la paciencia. Unas quejas que, hasta el momento, no tienen respaldo de forma institucional por parte del club, como sí han hecho otros equipos como el Espanyol.

“Nos han perjudicado más de lo que nos han beneficiado, esperemos que se compense de aquí a final de temporada”, asevera Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. “No creo que haya una mano negra”, asegura el peñista, que aprecia que “si empiezas a sumar, el Sporting ha perdido puntos este año por culpa de las decisiones arbitrales”, remarcando que “en la balanza de aciertos y fallos pesan más los fallos”. Para Llerandi, “no se entienden esos errores habiendo las herramientas que hay”, con lo que pide “que se utilice de verdad, y que el árbitro vaya a ver al monitor las jugadas dudosas”. Más dudas le provoca la idea de que el club respalde las quejas del vestuario. “Tienen que decidirlo ellos, pero no sé si surtirá mucho efecto”, asegura.

“Hay cosas que son difíciles de entender”, resume Adrián Núñez, presidente de UNIPES, que critica que “ha habido arbitrajes que nos han costado puntos que nos permitirían ahora estar luchando por el ascenso directo, acomodados en el play-off y con la opción de mirar más hacia arriba”. Núñez pone el foco en que “hay nombres de árbitros que coinciden en varios de estos partidos, pero queremos pensar que es mala suerte y no otra cosa”. Respecto a si el club tiene que dar un paso al frente y hacer una queja pública, explica que “no sé si es mejor o peor, porque el corporativismo arbitral es grande y podría perjudicar más que ayudar”.

Por su parte, Arturo Sánchez, de la Peña Isma, lo tiene claro: “Tienen que pegar un golpe encima de la mesa”. Y manda un mensaje al club: “no pueden seguir callados, tiene que decir algo, aunque luego salgan perjudicados. Empezando por Gallego y siguiendo por los de más arriba”. Para Sánchez, “desde que llegó el VAR, el equipo está siendo siempre perjudicado”, remarcando que “no queremos que nos beneficien, solo que sean justos con nosotros”. El peñista, igualmente, critica la “chulería y prepotencia de los árbitros, sobre todo con los equipos menos pudientes, como el Sporting”.

“No queremos tener fama de llorones, pero las imágenes están ahí: todavía no sabemos por qué anuló el gol de Gaspar contra la Ponferradina”, afirma rotundo Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco, que incide en que “no es la primera vez que ocurre esta temporada”. Así, el aficionado sportinguista asegura que “es normal que estén cansados los jugadores, el cuerpo técnico y hasta la afición”, ahondando en el mensaje de que “no queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten, porque este año hemos perdido puntos por su culpa, y con todos los medios que hay, no se entiende”. De hecho, explicita el peñista, “con lo que ves, llegas a pensar si molestamos y sobramos ahí arriba en la clasificación”. Para Rodríguez, “quejarse institucionalmente nunca sirvió para nada; otras veces se respaldaron las críticas y fue a peor”.

Cinco años de la “rajada” de Abelardo en Granada

Este mes se cumplen cinco años de la última gran “rajada” de un entrenador del Sporting contra una actuación arbitral. Fue Abelardo, en Granada, tras una actuación flagrante del colegiado Estrada Fernández, que anuló un gol legal de Sanabria y concedió un penalti para los nazaríes en un piscinazo de Barral dentro del área sportinguista. El entrenador del Sporting no aguantó más y salió a rueda de prensa con las críticas saliéndole a borbotones por la boca. “Esto es una vergüenza, nos han robado”, censuró Abelardo, que no se quedó ahí: “que me sancionen, que me metan cincuenta partidos, pero ha sido un escándalo”. “Nos jugamos la vida, nos jugamos todo. Estos críos están llorando de rabia en el vestuario”, remarcó, para acabar por asegurar que “nos vamos a salvar, a pesar de mucha gente; nos llevan perjudicando desde hace demasiado tiempo”, en un discurso similar al que se sigue ahora desde el vestuario rojiblanco. “Igual en el club no lo dicen, pero lo voy a decir yo, me siento robado”, explicitó Abelardo, sabedor de la tibieza institucional del Sporting para condenar estas situaciones. Sin embargo, entonces, el respaldo del club sí llego. Fue el por entonces director deportivo Nico Rodríguez el que salió a dar la cara, ejerciendo como portavoz institucional, para asegurar: “nos ratificamos en todo”, remarcando: “no nos están respetando”. Un paso al frente que ahora, desde distintos estamentos del club, se espera ver de nuevo.