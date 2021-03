El lateral derecho del Sporting Bogdan Milovanov incidió hoy en rueda de prensa en que "las decisiones arbitrales nos han perjudicado más de lo que nos han beneficiado", una idea que está muy presente en el vestuario rojiblanco. No obstante, el ucraniano solo mira al siguiente partido, adelantando que "se lo vamos a poner muy difícil al Mallorca".

Vuelta a la titularidad. Es muy importante para un jugador sentirse importante. Después de altibajos que he tenido durante la temporada, como el covid al irme con la selección y alguna pequeña lesión, está bien volver a competir al máximo nivel.

Sensaciones tras Ponferrada. Fue una pena, podíamos haber conseguido la victoria. Las decisiones arbitrales no dependen de nosotros. Esa jugada en la que pitan falta de Babin yo creo que no fue. El arbitraje a veces nos perjudica, otras nos beneficia. Mucha rabia por no conseguir la victoria, pero vemos el empate de forma positiva y hay que seguir.

Decisiones arbitrales. No sé si malestar, pero en varios partidos nos ha perjudicado más que beneficiado esas decisiones arbitrales. No queda otra que seguir, porque no depende de nosotros. Espero que la siguiente vez nos pueda beneficiar.

Clasificación. Yo miro partido a partido. Eso es lo importante. Ahora tenemos el partido contra el Mallorca, donde podemos sacar los tres puntos, y miro hacia el siguiente porque nunca se sabe lo que puede pasar.

Mallorca. Estamos convencidos de que vamos a ir a darlo todo. Es un gran equipo, no ha perdido ningún partido fuera, pero nosotros tampoco en El Molinón. Esperamos seguir con esa racha. Se lo vamos a poner muy difícil.

Aspirante a la segunda plaza. Nunca se sabe. Todos los partidos son importantes, da igual si el rival está arriba o abajo, valen tres puntos, así que iremos a por la victoria.

Ucrania. Con la sub-21 ya no puedo volver por la edad y porque no nos hemos clasificados para el Europeo. Solo podría ir con la absoluta, sé que está complicado, pero confiamos en que algún momento llegue.