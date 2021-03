El Valencia se mueve para fichar a Djurdjevic para la próxima temporada

Así, desde Valencia llevan tiempo siguiendo al delantero balcánico merced a la buena temporada que está firmando, convirtiéndose en uno de los mejores delanteros de la categoría, junto a Raúl de Tomás. El hecho de que el caché del atacante perico sea más alto habría sido una de las cuestiones que habrían hecho que los chés se decantasen por la opción de Djuka.

La idea que se maneja en Valencia es la de poder acometer la venta de varios jugadores de importancia, como el argentino Maxi Gómez, para cuadrar el presupuesto, y con el dinero restante poder intentar fichajes de un perfil más bajo. En este punto encajaría a la perfección Uros Djurdjevic, que viene de jugar en Segunda División.

De hecho, desde la dirección deportiva valencianista que dirige Miguel Ángel Corona ya se ha entablado algún primer contacto con el entorno del jugador para sopesar las opciones de incorporarle de cara al próximo curso. Y ya se estaría pensando en cuál podría ser la futura oferta que presentasen en las oficinas de Mareo, que podría rondar los cinco millones de euros. Una cantidad, no obstante, muy alejada de la cláusula de rescisión del jugador, que ronda los 25 millones. A esta cantidad precisamente se remitió el director deportivo rojiblanco Javi Rico tras el mercado de fichajes invernal. No obstante, Rico ya dejó claro que sería “el mercado” el que decidiese si el jugador sigue o no en Gijón. Djurdjevic recaló en el Sporting después de que los rojiblancos abonasen 2,5 millones de euros, el fichaje más caro del club hasta ese momento, al Olympiakos griego.

Cabe recordar que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, recientemente recomendó al Sporting vender a algún jugador para poder cuadrar su presupuesto y el tope salarial de la próxima temporada. El presidente del club, Javier Fernández, ya adelantó en noviembre, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, que “el presupuesto solo se cuadra con una venta”.

La operación, sin embargo, tendría otro condicionante: la llegada al Valencia de Tunku Ismail, el Príncipe del sultanato de Johor, en Malasia, a quien Peter Lim ha encargado la gestión deportiva del club. Según explican desde Superdeporte, periódico perteneciente a Prensa Ibérica, la misma editorial que LA NUEVA ESPAÑA, en la orilla del Turia es una total incógnita cómo va a trabajar Ismail, qué planes tendrá a su llegada y si se dejará aconsejar por Miguel Ángel Corona y sus colaboradores o tomará las decisiones motu proprio, desoyendo sus consejos y tirando por tierra todo el camino andado por ellos, decidiéndose finalmente por otros fichajes.

Lo que parece cada vez más evidente es que si el Sporting no sube a Primera va a tener muy complicado mantener a Djuka en el equipo de cara al próximo año. El delantero balcánico tiene la firme intención de quedarse en el Sporting si este asciende, pero entiende, como lo hace su entorno y el propio club, que va a ser difícil que pueda seguir un año más en Segunda. En este escenario, el Valencia podría tomar la delantera a otros clubes interesados en hacerse con sus servicios.

En parte, también gracias a la buena relación histórica que mantiene el club ché con el Sporting. Desde Gijón viajaron a Valencia jugadores como Eloy Olaya, Zurdi o el delantero mexicano Lucho Flores. A orillas del Turia, aunque previo paso por el Zaragoza, también acabó jugando el canterano sportinguista David Villa.